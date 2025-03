Czarne chmury nad Iron Maiden. Jak powstał "najlepszy album heavy metalowy"?

Płyta zatytułowana "The Number of the Beast" ujrzała światło dzienne 22 marca 1983 roku. Album niemal natychmiastowo poszybowała na pierwsze miejsce list przebojów w Wielkiej Brytanii. Wzbudziła również spore zainteresowanie konserwatywnych społeczności ze Stanów Zjednoczonych, bardzo szybko zarzucając im propagowanie antychrześcijańskiej narracji. Przeprowadzane były demonstracje oraz protesty, podczas których niszczono egzemplarze albumu.

Wielu artystów i osób głęboko powiązanych ze sceną metalową wskazuje "The Number of the Beast jako inspirację oraz przełomowy moment w muzyce.

"Ale znając już Samson, pomyślałem, że Bruce poradzi sobie naprawdę dobrze, a potem dostałem płytę. Od pierwszego przesłuchania byłem po prostu zachwycony. 'The Number Of The Beast', dla mnie, do dziś, jest idealnym albumem heavy metalowym. Wszystko jest idealne. Dźwięk jest idealny, piosenki są idealne, teksty są idealne. To najlepszy album heavy metalowy i spełnia wszystkie wymagania. Prawdopodobnie słuchałem go nieustannie, w kółko i w kółko, przez co najmniej kilka tygodni. Stałem się nim całkowicie zafascynowany” - mówił.