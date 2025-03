"Songs Of Last Resort", 10. longplay w blisko 30-letniej karierze The Haunted, nagrano w szwedzkim Studio Bohus, gdzie za konsoletą zasiadł Oscar Nilsson; wyjątkiem były podstawowe partie wokalne, które zarejestrowano w The Cellar Studio pod okiem Björna Strida. Miksem i masteringiem "Songs Of Last Resort" zajęto się w studiu Fascination Street (m.in. Kreator, Arch Enemy, Sepultura) we współpracy z Jensem Bogrenem. Okładkę zaprojektował ponownie szwedzki artysta Andreas "Diaz" Pettersson.

The Haunted: "Songs Of Last Resort" - singel "Warhead" na pierwszy ogień

Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny Szwedzi odpalili atomowy singel "Warhead". Premierowy utwór porusza tematykę procederu prosperowania na ciągłym toczeniu wojen.

"To pierwszy singel z naszego nowego album 'Songs Of Last Resort'. Utwór zatytułowany 'Warhead' to dosadny komunikat o absolutnych potwornościach świata, w którym musimy żyć!" - o premierowej kompozycji "Warhead" powiedział Marco Aro, wokalista The Haunted.

"Komponując ten numer wiedziałem, że stworzymy dobry materiał. Główny riff wpadł mi do głowy w trakcie pracy, musiałem więc wziąć wolne popołudnie, żeby go nagrać i popracować nad nim, bo inspiracja wynikająca z tego riffu wciąż przyprawiała mnie o dreszcze. Tekst opowiada o różnych ludziach u władzy, będących 'głowicami bojowymi', czerpiących w ten czy inny sposób korzyści na prowadzeniu wojny. Specjalne efekty dźwiękowe we wprowadzeniu do utworu stworzyliśmy we współpracy z Örjanem Örnkloo z Misery Loves Co., który wystąpił również w utworach 'To Bleed Out' i 'Letters Of Last Resort'. Nie będzie też chyba przesadą jeśli powiem, że utwór 'Warhead' ma dużą szansę na stałe zadomowić się na długie lata w naszym koncertowym programie" - doprecyzował gitarzysta Patrik Jensen.

Do singla "Warhead" powstał teledysk w reżyserii uznanego Patrika Ullaeusa (rEvolver). Możecie go zobaczyć poniżej:

Następca albumu "Strength In Numbers" (2017 r.) będzie mieć swą premierę 30 maja nakładem niemieckiej Century Media Records, z którą kwintet z Goeteborga związany jest od wielu lat. Zasłużona wytwórnia z Dortmundu szykuje wersje CD (w tym limitowany mediabook z plakatem i bonusowym utworem "Feeding The Furnance"), edycje winylowe oraz formaty cyfrowe.

The Haunted - zespół luminarzy szwedzkiej sceny metalowej

Grupa The Haunted powstała w 1996 roku z inicjatywy m.in. członków kultowej grupy At The Gates, pioniera melodyjnego death metalu z Goeteborga, tuż po pierwszy rozpadzie macierzystej formacji. Filarami zespołu pozostają niezmiennie gitarzysta Patrik Jensen, muzyk znany też z Witchery i były członek Seance oraz Satanic Slaughter; oraz Jonas Björler, basista At The Gates, w którym udziela się także rozchwytywany perkusista The Haunted Adrian Erlandsson, niegdysiejszy bębniarz m.in. Cradle Of Filth, Paradise Lost i Brujeria. Od 2013 roku gitarzystą prowadzącym The Haunted jest doskonale rozpoznawalny na metalowej scenie Ola Englund; w tym samym roku do składu goeteborskiego kwintetu powrócił pochodzący z Finlandii wokalista Marco Aro.

The Haunted ma w swoim dorobku - prócz szeregu EP-ek i splitów - 10 albumów studyjnych (wliczając już nowy longplay "Songs Of Last Resort"). Dodajmy, ze w 2003 roku grupa otrzymał nagrodę szwedzkiego przemysłu fonograficznego Grammis (odpowiednik amerykańskiej nagrody Grammy) w kategorii "Best Hard Rock Band" za trzeci album "One Kill Wonder" (ostatni w barwach kultowej angielskiej Earache Records). Rok później formacja podpisała kontrakt z niemiecką Century Media Records i jest z nią związana do dziś.

Na przestrzeni blisko trzech dekad styl The Haunted podlegał mniejszym lub większym przemianom, jego brzmieniowy rdzeń oparty jest jednak przede wszystkim na klasycznym slayerowskim thrashu i słynnym melodyjnym death metalu rodem z Goeteborga, które bywają uzupełniane groove metalem na wzór Pantery, Machine Head czy Lamb Of God, a nawet alternatywnym rockiem i metalem bliższym grupom takim jak choćby Deftones.

The Haunted - szczegóły albumu "Songs Of Last Resort" (tracklista):

1. "Warhead"

2. "In Fire Reborn"

3. "Death To The Crown"

4. "To Bleed Out"

5. "Unbound"

6. "Hell Is Wasted On The Dead"

7. "Through The Fire"

8. "Collateral Carnage"

9. "Blood Clots"

10. "Salvation Recalled"

11. "Labyrinth Of Lies"

12. "Letters Of Last Resort".

