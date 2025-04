Burza w internecie po wyłonieniu finalistów "Mam Talent". "To totalne nieporozumienie"

Tym samym to Zenith Duo - Sara i Kamil - dołączyli do grona finalistów programu.

Po ogłoszeniu wyników półfinału, w internecie rozpętała się burza. Wielu odbiorców zgadza się z decyzją jury, jednak nie zabrakło głosów sprzeciwu, szczególnie co do wyboru młodej Diany.

"Jeżeli to dziecko wygra to XD", "Co jest z wami ze na takie coś głosujecie i wygrywa", "Diana to totalne nieporozumienie. Ludzie byli dużo lepsi od niej" - piszą internauci pod postem ogłaszającym zwycięzców. Przeciwwagą były głosy broniące finalistkę.