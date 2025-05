Niedługo później został wyrzucony z grupy, lecz postanowił kontynuować swoją karierę solowo. W latach 80. wydał albumy "Don't Suppose" i "Colour All My Days" , lecz zaliczyły one komercyjną klapę. Jedynym istotniejszym sukcesem piosenkarza okazała się piosenka "The NeverEnding Story" , pochodząca z filmu "Niekończąca się opowieść".

Limahl potwierdził, że pracuje nad pierwszym nowym albumem od ponad 30 lat. Artysta zamierza ukończyć go do 2026 lub 2027 r. Przyznał, że inspiracją do jego stworzenia były trzy ostatnie single, które udało mu się nagrać. Mowa tu o "A Horse With No Name" (który jest coverem przeboju grupy America z 1971 r.), autorskim "Still in Love" oraz świątecznej piosence "One Wish for Christmas", która ukazała się pięć lat temu.