Wersow odpowiada na spekulacje fanów. "Istnieje szansa na naprawienie relacji"

Wersow , czyli Weronika Sowa, to jedna z największych gwiazd polskiego internetu. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 3,6 miliona użytkowników, a każdy jej ruch śledzony jest z ogromnym zainteresowaniem. Gdy kilka dni temu w sieci pojawiła się nowa piosenka influencerki, fani natychmiast zaczęli ją analizować, doszukując się w niej osobistych odniesień do życia artystki.

"Chyba nie do końca czuję się jeszcze gotowa, żeby mówić dokładnie, o kim mowa. Mogę tylko powiedzieć, że nie chodzi o Karola, a osobę z mojej rodziny" - powiedziała szczerze Wersow.

Influencerka zaznaczyła również, że aktualnie jej relacje z Frizem są bardzo dobre, a fani nie mają powodów do niepokoju. Wyjaśniła, że inspiracją do stworzenia ballady były osobiste przeżycia sprzed lat, związane z kimś z bliskiego otoczenia.

"Mimo że mamy do kogoś żal za to, że nie był wobec nas taki, jakbyśmy tego oczekiwali, to wierzę, że zawsze istnieje szansa na naprawienie relacji" - tłumaczyła Wersow.