"Must Be The Music" powróciło do Polsatu po 9 latach przerwy. w 11. edycji programu emitowanej w 2016 roku w roli jurorów oglądaliśmy Korę Sipowicz, Elżbietę Zapendowską, Adama Sztabę oraz Tymona Tymańskiego. Tym razem na fotelach zasiadają Miuosh, Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka oraz Dawid Kwiatkowski. Talent show prowadzą Patricia Kazadi, Adam Zdrójkowski oraz Maciej Rock, a za przygotowywanie materiałów zza kulis odpowiedzialna jest Joanna "Ruda" Lazer, wokalistka zespołu Red Lips, z którym w pierwszej odsłonie "MBTM" trafiła do półfinału.

Fenomenalna oglądalność "Must Be The Music"

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Nielsen Audience Measurement, po emisji trzech pierwszych odcinków nowego sezonu "Must Be The Music", każdego piątku o godzinie 19:55 przed telewizorami zbiera się ponad 1,09 miliona widzów.

Warto wspomnieć, że do wielkiego finału "Must Be The Music" pozostało jeszcze 7 odcinków. W poprzednich latach za prawą występów w programie szansę na dotarcie do szerszej publiczności i zdobycie krajowej sławy zyskali artyści tacy jak" LemOn, Enej, Kasia Moś czy Piękni i Młodzi.

Nowe talenty "Must Be The Music"

Popularny program jest wyjątkową szansą dla wschodzących artystów na rozwój kariery. Występy wzbudzają wiele różnych emocji od zachwytu, aż po wzruszenie. Na ten moment w programie pojawiło się już kilku faworytów publiczności takich jak Ala Mikuśkiewicz, Gypsy and the Acid Queen czy Helena Ciuraba. Czas pokaże, kto jeszcze zaskoczy widzów w nadchodzącym czwartym odcinku "Must Be The Music".

Ala Mikuśkiewicz zachwyciła jurorów "Must Be The Music". Otrzymała owacje na stojąco Polsat Polsat Promocja