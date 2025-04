Nelly Furtado wraca do Polski z nową muzyką. Na żywo usłyszymy dwa nowe single

Nowe single to pierwsze wydawnictwa Furtado od czasu premiery jej siódmego albumu zatytułowanego "7". Krążek, który ukazał się we wrześniu 2024 roku, osiągnął ogromny sukces, notując już ponad 155 milionów odtworzeń na platformach streamingowych.

Nelly Furtado zadebiutowała na światowej scenie muzycznej w 2000 roku albumem "Whoa, Nelly!", który przyniósł jej międzynarodowy rozgłos dzięki przebojowi "I'm Like a Bird" - nagrodzonemu Grammy. W kolejnych latach artystka udowodniła, że nie boi się muzycznych poszukiwań, łącząc pop z elementami folku, R&B i muzyki latynoskiej. Największy komercyjny sukces odniosła w 2006 roku płytą "Loose", z której pochodzą takie hity jak "Promiscuous", "Say It Right" czy "Maneater". Furtado nieustannie eksperymentuje z brzmieniami, czego dowodem są jej późniejsze albumy, w tym hiszpańskojęzyczny "Mi Plan" oraz bardziej intymny "The Ride" z 2017 roku. Najnowsze dwa single pokazują, że fani dalej mają na co czekać.