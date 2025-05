Początki znajomości Eltona Johna i Berniego Taupina sięgają końca lat 60. czyli okresu, gdy piosenkarz pracował nad swoim debiutanckim albumem. Od tego czasu Taupin stał się głównym tekściarzem muzyka i autorem jego największych hitów, m.in. "Rocket Man", "Tiny Dancer", "Candle in the Wind" czy "Goodbye Yellow Brick Road". Elton sprzedał na całym świecie ponad 250 mln płyt.

Wspólne tworzenie piosenek to tylko jeden z aspektów ich relacji, która trwa ponad sześć dekad. Obaj panowie są bowiem przede wszystkim przyjaciółmi. To właśnie Taupin był jedną z osób, które pomogły Johnowi wyjść z uzależnienia. Przyjaźń przetrwała też m.in. cztery małżeństwa tekściarza i dzielące ich na co dzień kilometry (Taupin od połowy lat 70. mieszka w Kalifornii).

Bernie Taupin i Elton John: Przebojowy duet od lat razem

Zanim doszło do ich pierwszego spotkania, duet miał na koncie już ok. 20 wspólnie stworzonych piosenek. Zresztą Elton i Bernie niemal zawsze pracowali osobno, co odróżniało go choćby od spółki John Lennon i Paul McCartney, którzy na początku kariery The Beatles tworzyli siedząc obok siebie.

"Bernie był gwiazdą rocka, która nie pojawiała się na scenie. Jeździł w trasy, ale nie lubił świateł reflektorów. Wręcz nienawidził sytuacji, kiedy Elton wyciągał go na scenę, żeby przedstawić publiczności. Ale poza sceną Bernie - szczególnie na początku - prowadził bardziej rock'n'rollowe życie niż Elton" - wspomina Tom Doyle, autor biograficznej książki "Captain Fantastic: Elton John's Stellar Trip Through the '70s".

Choć czasem plotkowano o relacji łączącej obu mężczyzn, to Taupin nigdy nie ukrywał swoich związków z kobietami. Jego pierwsza żona, Maxine Feibelman (Elton był świadkiem na ich ślubie), była inspiracją do powstania utworu "Tiny Dancer". To po rozwodzie z Maxine tekściarz na chwilę poluźnił relację z Eltonem, by zaprowadzić porządek w swoim życiu - m.in. zgłosił się wówczas na odwyk. Po niespełna dwóch latach Bernie i Elton ponownie pracowali razem.

Tekściarz jeszcze trzykrotnie brał ślub - jego żonami były Toni Lynn Russo (1979-1991), Stephanie Haymes (1993-1998) i Heather Kidd (od 2004).

Bernie Taupin z żoną Heather (z lewej) i córką Georgey (z prawej) Kevin Mazur Getty Images

"Płaczę, kiedy śpiewam tę piosenkę ["We All Fall in Love Sometimes"], ponieważ byłem zakochany w Berniem - nie w sensie seksualnym, ale ponieważ był osobą, której szukałem przez całe życie" - opowiadał Elton John o łączącej ich relacji.

Bernie Taupin ma w dorobku trzy własne płyty: "Taupin" (1971) zawiera jego poezje we własnym wykonaniu, "He Who Rides the Tiger" (1980) i "Tribe" (1987). W piosence "Billy Fury" z tego ostatniego albumu wokalnie wsparł go Elton John.

Elton John w trasie materiały promocyjne