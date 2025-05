Wsparcie w związku jest kluczowe w budowaniu zdrowej relacji szczególnie wtedy, gdy ta ciągle podlega publicznym opiniom. Justin Bieber i Hailey Bieber są rodzicami Jacka Bluesa Biebera , jednak relacja małżeństwa, według wielu internautów, opiera się ostatnio na niechęci wokalisty do swojej małżonki. Fani pary doszukują się od kilku miesięcy dziwnych reakcji Biebera, które jasno mówią o braku szacunku do Hailey. Teraz Justin, za sprawą wpisu na Instagramie, nie pozostawił złudzeń.

Justin Bieber zdradził, iż kiedyś powiedział Hailey, że ta nigdy nie znajdzie się na okładce Vogue'a. "Yo, to mi przypomina, jak Hailey i ja bardzo się pokłóciliśmy. Powiedziałem Hails, że nigdy nie będzie na okładce Vogue'a. Śmiechu warte, wiem, że to okrutne" - napisał na swoim Instagramie Justin, reagując na pojawienie się jego żony na okładce Vogue'a. "Wybacz, że powiedziałem, że nie dostaniesz okładki Vogue'a, bo ewidentnie się myliłem" - przeprosił Bieber, po czym usunął ten opis i zastąpił go serią emoji.