Kilka dni temu w Nowym Jorku rozdane zostały nagrody Sports Emmy , które przyznaje się za osiągnięcia w realizacji programów sportowych. Co ciekawe, jedną z tegorocznych laureatek okazała się amerykańska gwiazda pop - Lady Gaga . Dla artystki jest to pierwsza statuetka Emmy w wieloletniej karierze.

Piosenkarka została nagrodzona w kategorii "Wybitnej Reżyserii Muzycznej". Doceniono ją za widowiskowe wykonanie utworu "Hold My Hand" , które miało miejsce podczas tegorocznego meczu Super Bowl. Piosenka pochodzi ze ścieżki dźwiękowej hitu kinowego "Top Gun: Maverick" , którego premiera odbyła się w 2022 r. Lady Gaga zdecydowała się zaśpiewać utwór w hołdzie ofiarom katastrof, które miały miejsce chwilę przed meczem (m.in. huraganu Helene czy pożarów w Los Angeles).

Gwieździe do pełnej kolekcji brakuje jedynie nagrody Tony , którą w branży nazywa się "teatralnym Oscarem". Prestiżowa statuetka przyznawana jest twórcom i wykonawcom brodwayowskich spektakli. Warto przypomnieć, że status EGOT dotychczas osiągnęło jedynie 21 osób z całego świata. Lady Gaga przeszłaby więc do historii, gdyby udało jej się otrzymać zaszczytny tytuł.

To nie koniec powodów Lady Gagi do radości. Niedawno artystka dała największy koncert w swojej dotychczasowej karierze. 3 maja wystąpiła na Copacabanie w Rio de Janeiro, gdzie jej show przybyło zobaczyć aż 2,5 miliona osób. Rekordowy tłum to dopiero początek, bowiem przed piosenkarką kolejne koncertowe wyzwania. Niedługo rusza w trasę koncertową po całym świecie, w ramach której promować będzie swoje najnowsze wydawnictwo "Mayhem".