Lider Lombardu przyznał jednak, że ze względu na bardzo solidną kompozycję, słuchacze nie zapomnieli o kawałku: "Utwór ten, okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, a potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody".

Piosenka "Przeżyj to sam" stała się hymnem pokolenia, a muzyk wyraził bardzo dużą wdzięczność fanom, u których utwór wciąż budzi wyjątkowe wspomnienia: "My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim, z danym okresem, z danym momentem czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł czy osobistej, czy jakiejś innej związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi".

"Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęściarzy, bo tak się nazwałem... Z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu kupa szczęścia, krótko mówiąc" - opowiadał dla Radia Złote Przeboje.