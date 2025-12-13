W tegorocznym konkursie Eurowizji Junior bierze udział 18 krajów, w tym powracająca Chorwacja, Czarnogóra oraz Azerbejdżan. Wiadomo już, że reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos zaśpiewa w połowie stawki - na scenie w Tbilisi w Gruzji pojawi się jako dziewiąta z piosenką "Brightest Light".

Całość rozpoczął artystyczny pokaz wokół symbolicznego Drzewa Życzeń, a chwilę później wszyscy uczestnicy pojawili się - w kolejności alfabetycznej wg angielskich nazw państw - podczas prezentacji z flagami.

Część konkursową rozpoczęła Eliza Borg z Malty z piosenką "I Believe", a po niej pojawiła się Yağmur, czyli kocica z Azerbejdżanu ("Miau Miau").

Po 11-letniej nieobecności w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior powrócił przedstawiciel Chorwacji. 10-letni Marino Vrgoč postawił na balladową kompozycję "Snovi". Reprezentująca San Marino Martina CRV przy wsparciu gitary wykonała piosenkę "Beyond the Stars".

W Tbilisi owacyjnie przyjęto Alberta, czyli reprezentanta Armenii sąsiadującej z Gruzją. Ballada "Brave Heart" utrzymana jest mocno w eurowizyjnej stylistyce, a 12-latek uznawany jest za jednego z głównych faworytów do zwycięstwa.

Eurowizja Junior 2025: Marianna Kłos walczy o zwycięstwo

Konkurs odbywa się w Gruzji po ubiegłorocznej wygranej 11-letniego reprezentanta tego kraju Andrii Putkaradze.

Gospodarzami finału są David Aladashvili, popularny muzyk, a jednocześnie prezenter programów muzycznych i dyrektor artystyczny Narodowego Pałacu Młodzieży w Tbilisi oraz Liza Tsiklauri, gruzińska prezenterka telewizyjna i dziennikarka.

Gośćmi specjalnymi będą zwycięzcy Eurowizji Junior z Gruzji, czyli trio Bzikebi (2008), girlsband Candy (2011) i Andria Putkaradze (2024). Na scenie zabraknie czwartej gruzińskiej triumfatorki w tym konkursie, czyli Mariam Mamadashvili (2016), która obecnie mieszka w USA.

W gronie faworytów wymieniani są przedstawiciele m.in. Polski, Gruzji, Ukrainy, Hiszpanii i Francji, a wielu ekspertów jednoznacznie wskazuje na Alberta, czyli reprezentanta Armenii.

Eurowizja Junior 2025: Jak oddać głos na Mariannę Kłos?

Głos na swojego faworyta można oddać z każdego miejsca na świecie. Bezpłatne głosowanie trwało od piątku (godz. 21) do soboty tuż przed rozpoczęciem konkursu. Podczas występów uczestników nie będzie można oddawać głosów. Organizatorzy przywrócą głosowanie po zakończeniu ostatniej, konkursowej piosenki i potrwa ono 15 minut.

Na oficjalnej stronie konkursu (www.jesc.tv) są udostępnione występy wszystkich uczestników. Po ich obejrzeniu będzie można oddać głos na trzech wykonawców, w tym także na reprezentanta swojego kraju, jeśli bierze udział w konkursie, co oznacza, że na Mariannę Kłos mogą głosować widzowie z Polski.

Tak samo jak w przypadku konkursu Eurowizji dla dorosłych, głosy widzów stanowią tu połowę punktacji. Punkty przyznają również członkowie profesjonalnego jury. Po zsumowaniu głosów jurorów i widzów dowiemy się, kto wygrał tegoroczną edycję Eurowizji Junior.

Eurowizja Junior 2025 - kolejność startowa uczestników:

Dawid Kwiatkowski ocenia poziom nowej edycji "Must Be The Music". "Poprzeczka została zawieszona za wysoko" INTERIA.PL