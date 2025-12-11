Już 13 grudnia w Tbilisi odbędzie się wielki finał 23. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Polska reprezentantka, Marianna Kłos, wraz ze swoimi bliskimi, tancerzami i całą eurowizyjną ekipą wyjechała już do Gruzji. Za nią dwa dni prób technicznych, które odbyły się w niedzielę oraz we wtorek. Z kolei w piątek, 12 grudnia, młoda piosenkarka zaprezentuje się na próbie generalnej, a następnie na tzw. próbie jurorskiej.

Finał Eurowizji Junior już w piątek, a do mediów trafił fragment występu polskiej reprezentantki!

Do mediów właśnie trafił oficjalny fragment występu Marianny, który kamery zarejestrowały podczas drugiego dnia prób. Miłośnicy konkursu i fani 12-latki po raz pierwszy mogą zobaczyć kluczowy element polskiego show z piosenką "Brightest Light". Mowa tutaj o projekcji wizualnej na widowiskowej sukni młodej artystki.

Biała, rozkloszowana sukienka Marianki staje się w tym momencie nie tylko sceniczną kreacją, lecz także uczestniczy w baśniowej opowieści. Niemal od początku występu kostium jest źródłem energii i światła, a moc rodzi się symbolicznie w sercu wokalistki i stopniowo rozprzestrzenia po całym ciele. Wreszcie, podczas kulminacyjnego refrenu, rozświetla uśpiony świat, który otacza 12-latkę. W dalszej części występu Marianka przekazuję tę energię dalej, dzieląc się nią z obudzonymi syrenami.

Marianna Kłos i jej występ podczas drugiej próby przed Eurowizją Junior 2025 TVP

"Jak można było zauważyć na zdjęciach z pierwszej próby, warstwa wizualna dzieli się na dwa światy: w górnej części pojawiają się chmury zanurzone w wodzie, a dolna część scenografii, czyli podłoga i LED-y pod sceną stają się oceanem. Marianka jest spoiwem tych dwóch światów: łączy niebo i wodę, światło i ciemność, marzenia i rzeczywistość" - opowiedział reżyser całego przedstawienia, Kamil Staszczyszyn.

"Jej występ ma charakter baśniowej opowieści przedstawionej współczesnym językiem: jest dojrzały, pełen emocji i symboli, a jednak zachowuje dziecięcą wrażliwość i marzycielskość. Zależało nam na tym, aby zarówno dzieci, jak i dorośli mogli odnaleźć w tej historii cząstkę siebie, swoją wewnętrzną siłę i światło, którymi mogą dzielić się z całym światem" - dodał.

Autorem zjawiskowej oprawy wizualnej występu jest Marcin Bania. Światłem operował Marcin Michna, a nad całością prac realizacyjnych czuwa Jacek Dybowski. Za koordynację wszystkich działań związanych z występem polskiej delegacji odpowiedzialna jest jej szefowa - Marta Piekarska.

Eksperci z portalu Eurovision World, po usłyszeniu "Brightest Light" i zobaczeniu prób Polki przewidują, że Marianna Kłos ma ogromne szanse na wygraną. Plasują młodą wokalistkę w ścisłej czołówce uczestników, a u jej boku pojawiają się artyści z Ukrainy oraz Armenii. W gronie faworytów uwzględniono także przedstawicieli San Marino oraz Gruzji - tegorocznego gospodarza konkursu.

Marianna Kłos zachwyciła się eurowizyjną sceną oraz Gruzją

Po kilku dniach spędzonych w Gruzji Marianna nie kryje zachwytu tamtejszą kulturą oraz tradycyjnymi potrawami. W przerwach pomiędzy próbami wokalnymi, tanecznymi, przymiarkami kostiumów i innymi przygotowaniami miała okazję spróbować kilku dań. Dodatkowo w międzyczasie poznaje pozostałych uczestników Eurowizji Junior 2025, a w jednej z rozmów przyznała, że najlepiej dogaduje się z reprezentantką Ukrainy.

W eurowizyjnych przygodach nieustannie towarzyszą jej bliscy, a także trenerka wokalna. Marianka w przerwach pomiędzy treningami znajduje także czas na beztroską zabawę i integrację ze swoimi tancerkami: Nadią, Agatą, Hanią i Anastazją.

"Ta scena jest fantastyczna i bardzo się cieszę, że mogę na niej wystąpić! Razem z tancerkami - które są wspaniałe, przepięknie tańczą - już nie możemy się doczekać soboty!" - mówiła 12-letnia Polka, tuż po odbyciu pierwszej z prób. Eurowizyjna scena zrobiła na niej ogromne wrażenie.

Jak oddać głos na reprezentantkę Polski w konkursie Eurowizji Junior 2026? Znamy zasady!

Już w najbliższy piątek, 12 grudnia, gdy Marianna Kłos zakończy próbę generalną i jurorską, o godzinie 21:00 na stronie internetowej www.jesc.tv rozpocznie się wielkie głosowanie. Fani będą mieli okazję wybrać swoich faworytów spośród wszystkich uczestników. Będzie to pierwsza tura głosowania, która zakończy się w momencie startu sobotniego finału - o godzinie 16:59.

Głosowanie jest bezpłatne i może przystąpić do niego każdy, niezależnie od miejsca pobytu czy zamieszkania. Głos można oddać na trzech wykonawców, w tym także na reprezentanta własnego kraju. Mariance z utworem "Brightest Light" przyporządkowano numer 9.

Tuż po zakończeniu finałowych występów konkursowych, które 13 grudnia transmitowane będą na antenach TVP2, TVP Polonia i na stronie www.vod.tvp.pl, głosowanie zostanie wznowione. Wówczas przez 15 minut będzie można oddać ostatnie głosy przed ogłoszeniem werdyktu.

Podobnie jak w przypadku dorosłej Eurowizji, głosy widzów stanowią jedynie połowę punktacji. Werdykt oparty zostanie także na punktacji członków profesjonalnego jury, składającego się z pieczołowicie wybranych i zróżnicowanych muzycznych ekspertów. Dopiero po zsumowaniu głosów jurorów oraz oglądających dowiemy się, kto zostanie zwycięzcą Eurowizji Junior 2025.

Transmisja finału 23. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się w sobotę 13 grudnia o godz. 17:00 w TVP2, TVP Polonia i na https://vod.tvp.pl/.