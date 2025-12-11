W Tbilisi trwają już przygotowania do wielkiego finału Eurowizji Junior 2025. Na scenie zaprezentują się przedstawiciele 18 krajów, w tym powracających do konkursu Chorwacji, Czarnogóry oraz Azerbejdżanu. Reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos zaśpiewa w połowie stawki - na scenie pojawi się jako dziewiąta z piosenką "Brightest Light".

Konkurs odbywa się w Gruzji po ubiegłorocznej wygranej 11-letniego reprezentanta tego kraju Andrii Putkaradze.

Eurowizja Junior 2025: Przebojowa "Motanka" z Ukrainy

Pisaliśmy już o wymienianym jako faworycie Albercie z Armenii ("Brave Heart"), wysoko oceniane są też szanse przedstawicieli Polski, Gruzji, Francji i Hiszpanii. Nie brak głosów, że o wygraną powalczy też 10-letnia Sofia Nersesian z Ukrainy. Pochodząca z Kijowa dziewczynka zaprezentuje piosenkę "Motanka" (blisko 700 tys. odsłon).

Młoda wokalistka (ma też ormiańskie korzenie) próbowała swoich sił w ukraińskich preselekcjach w 2024 r., wówczas jednak w konkursie udział wziął Artem Kotenko, który zajął wysokie trzecie miejsce. Autorka jego ubiegłorocznej piosenki "Hear Me Now", Svietlana Tarabarova, napisała też utwór "Motanka" dla Sofii Nersesian.

Tytułowa motanka to tradycyjna ukraińska lalka-amulet, tworzona bez igieł i nożyczek, metodą motania, wiązania i tkania z naturalnych materiałów. Pełni ona rolę talizmanu, chroniąc dom, przyciągając pomyślność i wspierając w trudnych momentach życiowych. Sofia wraz z Svietlaną Tarabarovą i jej młodymi podopiecznymi jeszcze przed wyjazdem do Tbilisi stworzyły lalki-motanki na potrzeby dzieci po wojennej traumie.

Ukraina w Konkursie Eurowizji Junior do tej pory wygrała tylko raz (Anastasija Petryk w 2012 r.), ale poza tym aż sześciokrotnie kończyła rywalizację w czołowej piątce.

Eurowizja Junior 2025: Jak oddać głos na Mariannę Kłos? Kiedy i gdzie oglądać wielki finał?

Głos na swojego faworyta można oddać z każdego miejsca na świecie. Bezpłatne głosowanie ruszy w piątek, 12 grudnia o godz. 21:00 CET, czyli dzień przed finałem, na stronie www.jesc.tv, gdzie zostaną udostępnione występy wszystkich uczestników. Po ich obejrzeniu będzie można oddać głos na trzech wykonawców, w tym także na reprezentanta swojego kraju, jeśli bierze udział w konkursie, co oznacza, że na Mariannę Kłos mogą głosować widzowie z Polski.

Głosowanie zostanie wstrzymane w sobotę 13 listopada tuż przed rozpoczęciem transmisji finału, o godz. 16:59 CET. Podczas występów uczestników nie będzie można oddawać głosów. Organizatorzy przywrócą głosowanie po zakończeniu ostatniej, konkursowej piosenki i potrwa ono 15 minut.

Tak samo jak w przypadku konkursu Eurowizji dla dorosłych, głosy widzów stanowią tu połowę punktacji. Punkty przyznają również członkowie profesjonalnego jury. Po zsumowaniu głosów jurorów i widzów dowiemy się, kto wygrał tegoroczną edycję Eurowizji Junior.

Transmisja finału 23. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się w sobotę 13 grudnia o godz. 17:00 w TVP2, TVP Polonia i na vod.tvp.pl.

Dawid Kwiatkowski ocenia poziom nowej edycji "Must Be The Music". "Poprzeczka została zawieszona za wysoko" INTERIA.PL