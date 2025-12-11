Pierwsze oznaki świątecznej gorączki zauważamy już pod koniec listopada. Niepisana zasada jednak mówi, że słuchanie kolęd, pastorałek i innych utworów, kojarzących się ze schyłkiem roku, jest dozwolone dopiero od grudnia. To właśnie ten czas sprzyja refleksjom, podsumowaniom i nastrojeniu na nowe początki. Muzyka świąteczna w tym pomaga, a niektóre przeboje są głównymi wizytówkami niektórych artystów. Jedną z nich jest Brenda Lee, która nagrała świąteczny numer, będąc jeszcze małą dziewczynką!

Ciepły koc, mroźne dni i wczesne wieczory dobrze zgrywają się ze świątecznymi dźwiękami. Istnieje wiele przebojów, które kojarzą się z końcoworocznym świętowaniem, jednak to właśnie przebój Brendy Lee wydaje się jednym z właściwych wyborów. Utworowi "Rockin' Around the Christmas Tree" towarzyszy ciekawa historia, związana z wiekiem artystki. Ta nagrała piosenkę, będąc jeszcze dzieckiem.

Nagrała ten świąteczny przebój, będąc małą dziewczynką. Po latach powstał teledysk

Piosenka "Rockin' Around the Christmas Tree" Brendy Lee od lat pojawia się na świątecznych playlistach, w nastrojowych filmach i spotach reklamowych. Nie da się ukryć, że jest nieodłącznym elementem zimowej atmosfery - opowiada przecież o choince, radosnej atmosferze i spędzaniu czasu z bliskimi. Choć Lee jest autorką wielu utworów niezwiązanych ze świętami (m.in. "I'm Sorry", "Break It To Me Gently" czy "Emotions"), globalną sławę przyniósł jej hit, który na tapet bierze wyjątkową, grudniową atmosferę.

Brenda Lee, a właściwie Brenda Mae Tarpley, miała zaledwie 13 lat, kiedy nagrała kultowy utwór "Rockin' Around the Christmas Tree". Piosenkarka lubuje się szczególnie w rytmach rocka, bluesa oraz country rocka, jednak jest autorką hitu, którego w okresie świątecznym trudno nie usłyszeć.

Utwór "Rockin' Around the Christmas Tree" powstał w 1958 roku i mimo upływu lat jest wciąż jednym z najchętniej słuchanych klasyków na całym świecie. W ubiegłym roku numer doczekał się nawet oficjalnego teledysku. Warto przypomnieć również, że piosenka początkowo nie odniosła spektakularnego sukcesu. Budowała swoją popularność z roku na rok, a dopiero w latach 60., gdy Brenda była kojarzona z kultowym już dzisiaj określeniem "Little Miss Dynamite", świąteczny kawałek zyskał stałe zainteresowanie odbiorców.

