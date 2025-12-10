Christina Aguilera to amerykańska piosenkarka łącząca w swojej twórczości brzmienia popowe oraz R&B. Uznawana jest za jedną z najważniejszych postaci światowej sceny na przełomie lat 90. i 2000. Rozgłos przyniosły jej hity takie jak "Lady Marmalade", "Beautiful" czy "Fighter" oraz współpraca z zespołem Maroon 5 przy piosence "Moves Like Jagger".

Choć lata największej świetności Aguilery przypadają na początek XIX wieku, gwiazda wciąż jest aktywna zawodowo. W 2022 r. wydała swój dotychczas ostatni album, zatytułowany po prostu "Aguilera". Płyta została w całości nagrana po hiszpańsku, więc międzynarodowi fani wokalistki byli niepocieszeni. Oni z kolei czekają już ponad siedem lat na anglojęzyczne nowości. Ostatni krążek, na którym Chrisitina śpiewała po angielsku, ukazał się bowiem w 2018 r. i nosił tytuł "Liberation".

Christina Aguilera przez ostatnie lata pracowała nad filmem dokumentalnym! Będzie "bardzo osobisty"

Niecierpliwiący się słuchacze amerykańskiej gwiazdy mogą odetchnąć z ulgą - Aguilera szykuje się do wydania kolejnego krążka. W ostatnim wywiadzie przyznała, że prężnie pracuje nad nową muzyką. Dodatkowo zdradziła, że nadchodzącej premierze płyty towarzyszył będzie specjalny, "bardzo osobisty" film dokumentalny o jej życiu oraz karierze w show-biznesie.

Pierwsze spekulacje na temat filmu dokumentalnego wokalistki pojawiły się w mediach już trzy lata temu. Produkcja ma pokazać życie gwiazdy od kulis, opowiedzieć o trudnym dorastaniu w branży rozrywkowej, o tym, jak rozwijała się kariera muzyczna Aguilery i jak macierzyństwo wpłynęło na postrzeganie przez nią świata. Film będzie zlepkiem archiwalnych, prywatnych nagrań, wywiadów, a także fragmentów koncertów i wideo z podróży w trakcie tras koncertowych.

Dokładna data premiery dokumentu wciąż pozostaje tajemnicą. Christina ujawniła jedynie, że film ma być ściśle związany z jej kolejnym albumem.

Wraz z premierą filmu ukaże się jej nowa płyta. Christina Aguilera stawia w nowej muzyce na przesłanie

Niedawno amerykańska gwiazda została gościnią talk-show "The Jennifer Hudson Show", gdzie przyznała, że praca nad filmem dokumentalnym miała znaczący wpływ na tematykę nadchodzącego albumu. "To będzie naprawdę osobisty projekt, ponieważ będzie nawiązywał do bardzo osobistego filmu dokumentalnego, który kręciliśmy przez ostatnie kilka lat" - podkreśliła artystka.

Piosenkarka nie ukrywa, że fani musieli sporo poczekać na nowe wydawnictwo. Praca nad tak osobistym albumem zajęła Christinie Aguilerze więcej czasu niż się spodziewała. Gwiazda starała się dokładnie przemyśleć to, co chce opowiedzieć słuchaczom poprzez nowe utwory. "Liczy się dla mnie integralność. Jestem dziewczyną z przesłaniem i bardzo lubię chłonąć to, co dzieje się na świecie, rzeczy, które mnie poruszają i wpływają na ludzi. Naprawdę się nad tym zastanawiam" - wyznała wokalistka.

