Roxie Węgiel, choć ma dopiero 20 lat, od zeszłego roku może cieszyć się statusem mężatki. Piosenkarka, która zasłynęła dzięki programowi "The Voice Kids", poznała swojego ukochanego pracując nad autorskim krążkiem "13+5". Producent i obecny mąż, Kevin Mglej, wspomagał ją przy tworzeniu piosenek, a uczucie między nimi zrodziło się zupełnie niespodziewanie.

W 2023 r. Roxie publicznie ogłosiła, że spotyka się z Kevinem. Z początku informacja ta wywołała ogromny szum w mediach - nie wszyscy Polacy kibicowali im w miłości, a wielu zwracało uwagę na sporą różnicę wieku dzielącą zakochanych oraz fakt posiadania dziecka z poprzedniego związku przez mężczyznę. Pomimo krytycznych komentarzy ze strony internautów oraz medialnej burzy młoda wokalistka i producent przezwyciężyli wszelkie przeciwności i związali się ze sobą na stałe.

W marcu 2024 r. zakochani zdecydowali się na poważny krok i wzięli ślub cywilny. Już kilka miesięcy później media obiegła informacja o ceremonii w kościele. 25 sierpnia piosenkarka i producent stanęli na ślubnym kobiercu w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni na Podkarpaciu. Do ostatniej chwili utrzymywali całą uroczystość w tajemnicy, bowiem pragnęli spokoju, prywatności i spędzenia pięknych chwil w gronie najbliższych. Zaproszenia rozesłali bez dokładnego adresu, a lista gości była wielkim sekretem. W przygotowaniach pomogła im Izabela Janachowska - jedna z najbardziej uznanych wedding plannerek w Polsce.

Roxie Węgiel jest zaniepokojona kryzysem miłości, który panuje wśród młodych osób

Roxie wielokrotnie podkreślała, że swoje małżeństwo z Kevinem buduje na ogromnej miłości, zaufaniu, a także chrześcijańskich wartościach. Choć ma dopiero 20 lat, jest pewna swoich uczuć. Jednocześnie ma wyrobione kontrowersyjne zdanie na temat innych współczesnych związków. W ostatnim wywiadzie dla Eski gwiazda "The Voice Kids" gorzko wypowiedziała się na temat relacji, które zawiązują się między osobami z młodego pokolenia.

"Zaobserwowałam wiele takich przypadków, wiele takich sytuacji, gdzie w dzisiejszych czasach - właśnie w tym pokoleniu Z, ale nie tylko - ciężko jest o taką prawdziwą miłość. Te związki są bardzo powierzchowne, że niby jesteście razem, ale każdy ma gdzieś tam na boku jakieś swoje drugie życie. (...) Bardzo mną to wstrząsa" - ujawniła piosenkarka.

20-letnia gwiazda buduje swoje małżeństwo na tradycyjnych wartościach. Widzi, że młodzi ludzie nie potrafią zawierać trwałych związków

20-latka wyznała, że bacznie obserwuje swoich rówieśników i widzi, że mają ogromny problem z budowaniem trwałych związków. Historie miłosne jej znajomych bardzo ją niepokoją, bowiem sama nie wyobraża sobie rozwijać relacji z Kevinem w podobny sposób. Jej zdaniem wielu ludzi nie jest gotowych na kompromisy i głębsze poznanie. Podkreśla również, że nie ma na myśli wyłącznie relacji romantycznych, lecz także te przyjacielskie.

"Za każdym razem jak słyszę po prostu jakieś historie od koleżanek, przyjaciółek, że niby jest wszystko dobrze, nagle się okazuje, że zupełnie nie jest. I naprawdę widzę, jak ciężko ludziom jest znaleźć partnera, partnerkę, ale nie tylko, bo w przyjaźni jest to samo" - mówi wprost Roxie.

Wokalistka stara się żyć w wierze i swój związek z Kevinem od początku opiera na tradycyjnych wartościach. Nie rozumie więc podejścia młodych osób z Generacji Z, które wybierają jedynie ślub cywilny, tak "na wszelki wypadek", żeby łatwiej było się rozstać. W cyklu rozmów "Ja wysiadam" zaznaczyła, że małżeństwa powinno zawierać się na całe życie.

