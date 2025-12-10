Shakira doczekała się dwójki dzieci z piłkarzem Gerardem Pique. Para była razem w latach 2010-2022. Ich rozstanie spotkało się z ogromnym poruszeniem w mediach. Piłkarz zdradzał bowiem małżonkę z młodszą kobietą. Cała sprawa wyszła na jaw po tym, jak kochanka zjadła dżem Shakiry, którego nikt inny z domowników nie lubił.

Zdradzona gwiazda nie pozostawiła na byłym mężu suchej nitki. Wydała kilka utworów, w których opowiedziała o swojej relacji z Pique, a później wyruszyła w ogromną trasę koncertową.

Shakira zaśpiewała z synami

W ramach trasy "Las Mujeres Ya No Lloran" Shakira odwiedziła także Argentynę, gdzie 9 grudnia zrobiła zgromadzonym fanom niemałą niespodziankę. Na scenie pojawili się jej synowie, 12-letni Milan i 10-letni Sasha, z którymi piosenkarka wykonała wspólnie przebój "Acróstico".

Chłopcy w garniturach absolutnie nie przejawiali ani trochę stresu, a reakcja publiczności dała jasno do zrozumienia, że zrobili bardzo dobrą robotę. Nawet w komentarzach pod nagraniem z koncertu internauci nie kryli zachwytu, pisząc: "To takie piękne, że się popłakałam. Shakira musi być dumna!", "Czuję, że mały będzie artystą", "Shakira, Milan i Sasha, piękne trio, kocham was!!".

