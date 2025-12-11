Po niedawnej premierze serialu dokumentalnego o polskim piłkarzu "Krychowiak: krok po kroku", platforma SkyShowtime zaprosiła do współpracy kolejną rodzimą gwiazdę - i to ze świata muzyki!. "Tym razem przedstawiamy inspirującą opowieść o jednej z najważniejszych artystek polskiej sceny muzycznej - Edycie Górniak. Jesteśmy dumni, że możemy być partnerem w ukazaniu widzom jej niezwykłej drogi, kariery oraz codziennego życia, którego kulisy artystka odsłania w najnowszej dwuczęściowej produkcji dokumentalnej SkyShowtime" - czytamy w oficjalnej zapowiedzi Kaia Finke, chief content oficera.

Powstał dokument o Edycie Górniak. Widzowie zobaczą kulisy życia wielkiej gwiazdy

Dokument Edyty Górniak ma ukazać niezwykle osobistą historię życia jednej z najważniejszych artystek polskiej sceny. Widzowie dowiedzą się jak wygląda jej codzienność zarówno jako wokalistki, jak i kobiety czy matki. Zobaczą opowieść o fascynującej dziewczynie, która zaczynała jako skromna mieszkanka Ziębic, a z czasem dotarła na światowe sceny.

"Film jest osobistą opowieścią o kobiecej mocy, odwadze, wybaczaniu, miłości i sile nadziei, które pozwalają stawić czoła trudnym doświadczeniom i pomagają wytrwać w podróży przez życie. To opowieść o wyboistej drodze ku radości, spełnieniu i odnajdowaniu spokoju w naturze" - czytamy w komunikacie prasowym.

W dokumencie znajdzie się miejsce dla unikatowych, archiwalnych materiałów, które rzucają nowe światło na życiorys artystki. Jednocześnie widzowie spojrzą na Edytę Górniak z zupełnie innej perspektywy dzięki wywiadom oraz fragmentom rozmów.

Kiedy odbędzie się premiera filmu o Edycie Górniak?

Produkcją dwuczęściowego filmu dokumentalnego Edyty Górniak zajął się Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska. Producentką wykonawczą jest Agata Chwaszczewska, a reżyserką całego przedsięwzięcia Aleksandra Machnik.

Premiera zapowiedziana została na przyszły rok. Dokładna data wciąż pozostaje jednak tajemnicą.

