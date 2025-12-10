Ed Sheeran od wielu lat współpracuje, a prywatnie także przyjaźni się z Taylor Swift. W najnowszym wywiadzie dla "The Hollywood Reporter" opowiedział o ich wyjątkowej relacji. Choć oboje są jednymi z najważniejszych postaci na światowej scenie muzycznej - a co za tym idzie, mają napięte grafiki i setki znajomości - wciąż traktują się niemal tak samo, jak wtedy, gdy ich kariery dopiero startowały.

Ed Sheeran traktuje Taylor Swift jak siostrę? "To bardzo podobne do relacji rodzeństwa"

Brytyjski piosenkarz w najnowszym wywiadzie stwierdził, że od dawna czuje z Taylor Swift szczególne połączenie artystyczne. Z łatwością tworzy im się wspólnie piosenki i spędza długie godziny w studiu. Amerykańska supergwiazda niegdyś porównała ich duet do słynnego połączenia amerykańskich legend - Carole King oraz Jamesa Taylora. Kultowi muzycy przez dekady świetnie dogadywali się w kwestiach artystycznych, tworząc wielkie przeboje, a teraz w świecie show-biznesu być może pojawili się ich następcy.

"Oczywiście jesteśmy różnej płci i pochodzimy z innych krajów, ale czuję się z nią bardzo twórczo powiązany. Naprawdę zgadzam się z tym porównaniem. Mamy bardzo zmienne życia… Kiedy się spotykamy, od razu wracamy do miejsca, w którym skończyliśmy. To bardzo podobne do relacji rodzeństwa" - potwierdził założenie przyjaciółki Ed Sheeran, w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

Poznali się ponad 15 lat temu. Do dziś przyjaźnią się i świetnie dogadują w studiu

Sheeran i Swift poznali się ponad 15 lat temu. Od samego początku znajomości, przebywając ze sobą czuli się, jakby spędzali czas ze swoim rodzeństwem. Pierwszą wspólnie napisaną piosenkę - "Everything Has Changed" - stworzyli w ogrodzie amerykańskiej wokalistki, skacząc na trampolinie. Utwór ma dzięki temu niepowtarzalny, sentymentalny klimat i nawiązuje do czasów dzieciństwa.

"Mamy dopasowane koty rasy Scottish Fold, robiliśmy sobie ręcznie robione prezenty, jeździliśmy na wakacje z rodzinami i zawsze wspieraliśmy się. On jest dla mnie jak James Taylor dla Carole King" - mówiła Swift o początkach znajomości z Sheeranem w wywiadzie dla "Rolling Stone".

Taylor Swift traktuje Eda Sheerana jak rodzinę. Mimo to zapomniała powiadomić go o zaręczynach!

Artystka niejednokrotnie publicznie wspominała o tym, że Brytyjczyk jest dla niej "jak rodzina". Co ciekawe, mimo to niedawno zapomniała powiadomić go o swoich zaręczynach! Gdy otrzymała pierścionek od ukochanego Travisa Kelce powiadomiła najbliższych, a następnie opublikowała post w mediach społecznościowych, chwaląc się przed swoimi fanami. Dopiero później zorientowała się, że zapomniała wspomnieć o wszystkim Sheeranowi.

"On nie ma telefonu komórkowego. To jedna z moich ulubionych osób na świecie, a wiadomość wyszła na jaw i pomyślałam: 'O mój Boże, zapomnieliśmy zadzwonić do Eda!'" - opowiadała w programie rozrywkowym Jimmy'ego Fallona.

Patricia Kazadi o przygotowaniach do świąt. "Zamierzam kupić ozdoby z outletów" Newseria Lifestyle/informacja prasowa