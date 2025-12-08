Tegoroczną reprezentantką Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior w Gruzji została 12-letnia Marianna Kłos. Młoda artystka zajęła drugie miejsce w ostatniej edycji show "The Voice Kids", lecz triumfatorka Zosia Wójcik nie mogła polecieć do Tbilisi w biało-czerwonych barwach z powodu przekroczenia granicy wieku. Zgodnie z regulaminem międzynarodowej rywalizacji mogą w niej występować uczestnicy w wieku 9-14 lat, a Zosia w dniu Eurowizji będzie miała skończone 15 lat.

Ostatecznie to Marianna powalczy o zwycięstwo na tegorocznej Eurowizji Junior. Na scenie zaprezentuje emocjonalną piosenkę "Brightest Light". Jej tekst opowiada o wewnętrznej sile, którą każdy z nas posiada, oraz nadziei i odwadze.

Polska reprezentantka wyruszyła do Gruzji! Fani trzymają za nią kciuki

W niedzielę Marianna wyruszyła na podbój Gruzji. Na lotnisku Okęcie w Warszawie żegnali ją m.in. przedstawiciele szkoły, koleżanki i koledzy oraz fani konkursu. Jeszcze przed odlotem młoda piosenkarka zaśpiewała dla nich swój eurowizyjny przebój, a następnie udała się do Tbilisi, aby odbyć pierwsze próby.

W podróży nie jest sama - towarzyszą jej rodzice oraz młodsze rodzeństwo. Gdy dotarła na miejsce udało jej się zapoznać z innymi uczestnikami konkursu, którzy podobnie jak Polka przygotowywali się do pierwszej próby wokalnej.

W niedzielę po południu Polka wkroczyła na eurowizyjną scenę w białej, rozkloszowanej sukni, która zrobiła ogromne wrażenie na oglądających. W sieci momentalnie pojawiły się komentarze, w których fani zachwycili się próbą Marianny. "Pierwsza dziesiątka będzie na pewno", "Marianka super! Życzę wygranej", "Pięknie, trzymam kciuki, wygrasz Marianko", "Mamy super reprezentantkę" - czytamy.

Marianna Kłos już po pierwszej próbie do Eurowizji Junior 2025! Jak wrażenia?

Młoda wokalistka w mediach społecznościowych pochwaliła się kadrami z pierwszego dnia w Tbilisi. Wyznała także, że wraz z tancerkami, które towarzyszą jej podczas prób i przygotowań, są niezwykle "podekscytowane i szczęśliwe". Po zobaczeniu eurowizyjnej areny stwierdziły, że "scena jest ogromna i przepiękna".

Po odbytej próbie wiadomo już, że Marianna zabierze widzów do świata pełnego uczuć, baśniowych nawiązań i symboli. Na scenie - oprócz głównej gwiazdy - pojawią się syreny, które nadadzą występowi jeszcze bardziej bajkowego charakteru. Nie zabraknie dopracowanej gry świateł czy widowiskowych projekcji. Pozostałe szczegóły show wciąż pozostają tajemnicą.

.Eksperci z portalu Eurovision World zaznaczają, że Polka ma ogromne szanse na wygraną. Plasują Mariannę w ścisłej czołówce uczestników, a u jej boku pojawiają się młodzi artyści z Ukrainy oraz Armenii. W gronie faworytów uwzględniono także przedstawicieli San Marino oraz Gruzji - tegorocznego gospodarza konkursu.

Marianna Kłos wystąpi na Eurowizji Junior z utworem "Brightest Light"

Reżyserem występu Marianny jest debiutujący w tej roli Kamil Staszczyszyn, szef prasowy eurowizyjnych delegacji TVP w latach 2021-2023. Ma na koncie m.in. wizytówki zapowiadające występy uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2023 i 2025 oraz Premier na Festiwalu w Opolu, jak i spoty Sylwestra z Dwójką.

Autorami utworu "Brightest Light" są Jeremi Siejka (muzyka, tekst), Krzysztof Junak, Jakub Laszuk, Jacek Mrówczyński i Brajan Litkowiec (muzyka) oraz Paula Roma (tekst). Za teledysk odpowiada Adam Romanowski.

Eurowizja Junior 2025 - kiedy, gdzie i kto weźmie udział?

Wielki finał Eurowizji Junior odbędzie się 13 grudnia w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego w Tbilisi w Gruzji. Ten kraj organizuje konkurs po ubiegłorocznej wygranej 11-letniego Andrii Putkaradze.

W tegorocznym konkursie weźmie udział 18 krajów, w tym powracająca Chorwacja, Czarnogóra oraz Azerbejdżan. Wiadomo już, że Marianna Kłos zaśpiewa w połowie stawki - na scenie pojawi się jako dziewiąta.

Warto zaznaczyć, że Polska odnosiła zwycięstwo na Eurowizji Junior aż dwukrotnie - za sprawą Roxie Węgiel oraz Viki Gabor. W 2021 r. blisko wygranej była również Sara James, która w Paryżu uplasowała się na drugim miejscu, lecz ustąpić musiała Malénie z Armenii. W ubiegłym roku naszym reprezentantem został Dominik Arim. Piosenką "All Together" wywalczył sobie 12. miejsce w finale.

