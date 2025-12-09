Wielkimi krokami zbliża się finał Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2025. Polską reprezentantką tym razem została 12-letnia Marianna Kłos, którą publiczność pokochała w show "The Voice Kids", gdzie zajęła zaszczytne drugie miejsce. Młoda wokalistka na arenie międzynarodowej powalczy o zwycięstwo z piosenką "Brightest Light". Jej tekst opowiada o wewnętrznej sile, która drzemie w każdym z nas, a także o nadziei i odwadze.

Kiedy i gdzie odbędzie się finał Eurowizji Junior 2025? Polka jest jedną z faworytek

Ostateczne starcie Eurowizji Junior odbędzie się 13 grudnia w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego w Tbilisi w Gruzji. Ten kraj organizuje konkurs po ubiegłorocznej wygranej 11-letniego Andrii Putkaradze. Nasza reprezentantka rywalizowała będzie z 17 przedstawicielami innych krajów. Zaśpiewa w połowie stawki - na scenie pojawi się jako dziewiąta.

Eksperci z portalu Eurovision World przewidują, że Marianna Kłos ma ogromne szanse na wygraną. Plasują młodą Polkę w ścisłej czołówce uczestników, a u jej boku pojawiają się młodzi artyści z Ukrainy oraz Armenii. W gronie faworytów uwzględniono także przedstawicieli San Marino oraz Gruzji - tegorocznego gospodarza konkursu.

Polska reprezentantka odbyła kolejną próbę do Eurowizji Junior 2025. Fani są nią zachwyceni!

Za Marianną już druga oficjalna próba do Eurowizji Junior. Pierwsza odbyła się w niedzielne popołudnie, a teraz Polka zdążyła już doskonale zaznajomić się z wielką sceną. Ponownie pokazała się w rozkloszowanej, białej sukni, która z pewnością zrobi wrażenie na widzach w finale. U jej boku występują tancerki w przebraniach syren, które wciąż doskonalą swój układ taneczny, aby wszystko dopiąć na ostatni guzik.

Na oficjalnym, polskim koncie Eurowizji pojawiło się nagranie z drugiej próby 12-latki, gdzie widać, jak Marianna cieszy się swoją eurowizyjną przygodą. Pomimo ogromnego wyzwania, jakim jest występ na międzynarodowej scenie, młodej artystki nie opuszcza uśmiech. "Marianko, masz piękny głos! Wygrasz to", "Dzięki dla pani Nataszy Urbańskiej, że taką perełkę znalazła. Mam nadzieję, że w pierwszej piątce będziemy", "Cudowna dziewczynka", "Piękny głos" - piszą w komentarzach zachwyceni fani kibicujący naszej przedstawicielce.

Justyna Steczkowska z niespodzianką dla Marianny Kłos! 12-latka nie mogła uwierzyć

Tuż przed wylotem do Tbilisi Marianna mogła liczyć na ogromne wsparcie byłych reprezentantów Polski - Ali Tracz, Laury Bączkiewicz, Mai Krzyżewskiej i Dominika Arima. Spotkała się z nimi, aby posłuchać rad i wskazówek, a także upiec wspólnie świąteczne pierniczki. Niespodziewanie dołączyła do nich również Viki Gabor, która zaskoczyła tegoroczną reprezentantkę nie tylko swoją obecnością, ale i prezentem w postaci swojej najnowszej płyty. Przed podróżą do Gruzji młoda wokalistka spotkała się jeszcze z Blanką, która również dodała jej otuchy przed ważnym show.

Teraz Marianna przekonała się, że jeszcze więcej gwiazd trzyma za nią kciuki i wspiera w drodze do zwycięstwa. Będąc już zagranicą dostała specjalne wideo, które nadesłała sama Justyna Steczkowska. Tegoroczna reprezentantka Polski w dorosłej Eurowizji przekazała Mariannie sporo ciepłych słów, a w filmiku u jej boku wystąpił uroczy piesek. 12-letnia wokalistka nie mogła uwierzyć w to, co widzi na nagraniu, a jej mina wyrażała więcej niż tysiąc słów. Wsparcie od Steczkowskiej znaczy dla niej naprawdę wiele.

"Kochana Marianko, razem z Czesiem, który wraca ze mną z koncertu, życzymy ci samych sukcesów w Eurowizji. Jesteś bardzo dzielna, pięknie śpiewasz. Taka mała dziewczynka, a taki power w głosie - niesamowite. Więc trzymamy za ciebie kciuki, całą rodziną, i pieseczek też trzyma za ciebie kciuki" - słyszymy na nagraniu od Justyny Steczkowskiej.

