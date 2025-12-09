19 listopada w słynnej Royal Albert Hall w Londynie odbyła się coroczna gala Royal Variety Performance, której gośćmi są najważniejsi członkowie rodziny królewskiej. Tym razem nie zabrakło więc księcia oraz księżnej Walii - Williama i Kate.

W prestiżowym wydarzeniu kulturalnym uczestniczyła także Jessie J - jedna z najpopularniejszych wokalistek pop w Wielkiej Brytanii. Za kulisami gali doszło do niespodziewanego spotkania piosenkarki oraz księżnej, które następnie szeroko omawiane było w mediach i internecie. Między kobietami doszło bowiem do poruszającej rozmowy, dotyczącej walki o zdrowie i życie.

Księżna Kate w styczniu tego roku ogłosiła remisję po długiej batalii z nieujawnioną formą raka. Z kolei Jessie J w czerwcu przeszła mastektomię w związku z rozwijającym się u niej nowotworem piersi, wykrytym w marcu 2025 r. Przy okazji Royal Variety Performance kobiety odbyły rozmowę, podczas której okazały sobie wsparcie i podzieliły się osobistymi przemyśleniami na temat choroby.

Jessie J złamała królewską etykietę! Położyła rękę na ramieniu księżnej i ją przytuliła

Wiele osobistości przyglądało się spotkaniu kobiet. Ku ich zaskoczeniu w pewnym momencie doszło do złamania królewskiej etykiety. Jessie J w wyniku emocjonalnego impulsu położyła rękę na ramieniu księżnej i ją przytuliła, czym dodała otuchy rozmówczyni. Kate, choć z pewnością na co dzień nie spotyka się z podobnymi gestami, odwzajemniła uścisk, a zdjęcia z tego wyjątkowego momentu błyskawicznie obiegły sieć.

Jessie J złamała królewską etykietę i objęła księżną Kate Jonathan Buckmaster-WPA Pool Getty Images

Jessie J zdradziła kulisy spotkania z księżną Kate

Teraz brytyjska wokalistka udzieliła wywiadu dla "Good Morning America", w którym nie tylko poruszyła temat swojej diagnozy i przebiegu leczenia, lecz także powróciła do wątku spotkania z księżną Kate. Jessie J zdradziła, że podczas gali Royal Variety Performance świadomie złamała etykietę, chcąc przytulić swoją rozmówczynię. Z jaką reakcją się spotkała?

"Po prostu powiedziała: 'Dziękuję, wiem, że przeszłaś trudny czas'. Odpowiedziałam: 'Wiem, że ty też'" - ujawniła gwiazda pop. "Powiedziałam: 'Chcę to docenić, jak matka do matki, osoba, która pokonała raka, do osoby, która pokonała raka. Widzę cię i czuję to, co ty. Mogę cię przytulić?'" - dodała Jessie J, wspominając wzruszające chwile.

Piosenkarka przyznała, że księżna Kate nie poczuła się urażona odważnym gestem i z czułością ją przytuliła. "Jestem wdzięczna, że odebrała to w sposób, w jaki było to zamierzone" - dodała artystka.

