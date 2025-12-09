Informacja o rozstaniu Sidneya Polaka z T.Love była o tyle szokująca, że był on drugim muzykiem - po wokaliście Muńku Staszczyku - z najdłuższym stażem w tym zespole. Do legendy polskiego rocka dołączył w 1990 r. i grał z nią do teraz (z przerwą na zawieszenie działalności formacji w latach 2017-2022).

Sobotni koncert grupy w Lublinie był ostatnim występem Sidneya Polaka w składzie legendy polskiego rocka. Raptem dwa miesiące wcześniej, na początku października, w podobnych okolicznościach doszło do zmiany na stanowisku gitarzysty. Współtwórca przebojowych płyt "Pocisk miłości" (1991) oraz "King" (1992) Jan Benedek niespodziewanie został zastąpiony przez Macieja Majchrzaka, znanego jako Magilla Majcher, gitarzystę T.Love w latach 1994-2017.

Sidney Polak w mediach społecznościowych w poniedziałek opublikował krótkie oświadczenie, w którym podziękował fanom za wsparcie. "Pierwsze uczucie - szok a chwile później - ogromna ulga" - napisał muzyk, zapraszając na swoje solowe koncerty.

Sidney Polak zwolniony z T.Love SMS-em. Muzyk ujawnia kulisy

Więcej szczegółów perkusista ujawnił w rozmowie z Onetem. Okazało się, że chwilę przed publikacją informacji na facebookowym profilu T.Love Sidney otrzymał SMS od Muńka Staszczyka, który w ten sposób miał przekazać mu wiadomość o zwolnieniu z grupy.

"W wiadomości Muniek swoją decyzję umotywował tym, że miałem kilka lat temu jakiś pozamuzyczny konflikt z kolegami, którzy wrócili niedawno do składu, i że robi to dla dobra zespołu. Dziwne tłumaczenie, którego kompletnie nie rozumiem. Jeszcze niedawno wszystkim pisał, że się cieszy na nową płytę i że gramy w tym składzie co najmniej do końca jej promocji. To oczywiście jego zespół, ale ustalenia w tak poważnym przedsiębiorstwie, jakim jest T.Love, coś znaczą" - mówi teraz Sidney Polak.

Perkusista nagrał swoje partie na szykowaną na marzec 2026 r. nową płytę T.Love zatytułowaną "Orajt". Poznaliśmy już skomponowane przez gitarzystę Jacka Perkowskiego single "Mimo wszystko" (z Sarsą), "Orajt", "Buty" i "Księżyc nad Rakowcem".

W rozmowie z Onetem Sidney Polak zwrócił uwagę, że po reaktywacji T.Love w 2022 r. zmienił się sposób współpracy i komunikacji w zespole.

"Dla mnie nie przypominało to już dawnego T.Love. Oprócz tego, mimo szczerych chęci, trudno mi jest do końca identyfikować się z nowymi propozycjami muzycznymi i materiałem na nową płytę. Być może parę razy wypowiedziałem swoją opinię nieco zbyt dobitnie, a to na pewno nie spodobało się kompozytorowi i liderowi. No ale ja nigdy nie kryłem swoich ocen. Poza tym bylem w tym gronie prawie od trzech lat jedynym stuprocentowym abstynentem i atmosfera bywała naprawdę ciężka. Kac nie sprzyja ani dobrej zabawie, ani twórczości" - podkreśla.

W ostatnim czasie Sidney Polak wsparł Jana Benedka w jego rodzinnym zespole BNDK, w którym w roli wokalisty występuje syn gitarzysty - Gabor Benedek. Razem nagrali nową wersję wielkiego przeboju T.Love - "Warszawa". Po Nowym Roku mamy poznać nowy utwór "Jestem z Polski", który Janek Benedek (muzyka) i Sidney Polak (tekst) zaproponowali dla T.Love, ale został on odrzucony przez Muńka Staszczyka.

Sidney ma również na koncie trzy solowe płyty jako wokalista: "Sidney Polak" z przebojami "Chomiczówka" i "Otwieram wino" (2004), "Cyfrowy styl życia" (2009) i "3" (2018). Jako producent współpracował z Pezetem przy jego albumie "Radio Pezet. Produkcja Sidney Polak" (2012).

Dawid Kwiatkowski ocenia poziom nowej edycji "Must Be The Music". "Poprzeczka została zawieszona za wysoko" INTERIA.PL