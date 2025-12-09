"Vast Eternal" to już czwarty z serii singli (po "Seed", "Evermore" i "Wither" - pierwszym utworze Ov Sulfur wyłącznie z czystym śpiewem!) promujący nowy album deathcore'owców z Nevady.

Ov Sulfur w otchłani nicości. O czym opowiada nowy singel "Vast Eternal"?

"Utwór ten opowiada o snach nawiedzających mnie wielokrotnie po śmierci mojej babci, w których moja świadomość pozostaje na zawsze w nicości. W tym uśpionym świecie nie ma po śmierci żadnego nieba ani piekła… tylko nicość" - o singlu "Vast Eternal" mówi Ricky Hoover, frontman kwintetu ze Światowej Stolicy Rozrywki.

"Wyobraź sobie, że umarłeś i znalazłeś się zupełnie sam w bezkresnej otchłani nicości: zero przyjaciół, żadnej rodziny, jedynie niekończący się mrok i samotność. Komponując ten utwór, zależało nam na stworzeniu takiego właśnie nastroju. Słychać w nim, że to Leviathvn (perkusista zespołu) przejął stery (to jego pierwszy utwór Ov Sulfur w roli głównego kompozytora!), co podkreślają pełen chaosu blackmetalowy refren i zwrotka przypominająca wojenny marsz. Utwór ten ukazuje przechodzenie przez załamanie nerwowe, osobę tracącą zmysły w bezkresnej próżni" - dodał Chase Wilson, gitarzysta, a zarazem drugi wokalista w szeregach Ov Sulfur.

Do singla "Vast Eternal" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Ov Sulfur przed premierą albumu "Endless" - co już wiemy?

Całością produkcji, w tym miksem i masteringiem, drugiego longplaya Amerykanów zajął się ponownie Josh Schroeder, kanadyjski fachowiec, który czuwał także nad jakością brzmienia debiutanckiej płyty Ov Sulfur z 2023 roku, oraz wielu innych materiałów czołowych przedstawicieli deathcore'u z USA takich jak Lorna Shore i Signs Of The Swarm czy niemieckiego Mental Cruelty (wszystkie wymienione formacje figurują w katalogu niemieckiej Century Media Records).

Na nowej płycie Ov Sulfur nie zabrakło też gości. W kompozycji "Dread" wystąpił Josh Davies, frontman brytyjskiego Ingested; w numerze "Bleak" usłyszymy kanadyjskiego wokalistę Johnny'ego Ciardullo z formacji Carcosa; a w kompozycji "A World Away" pojawił się gościnnie Alan Grjna, słowacki wokalista niderlandzkiego Distant.

Album "Endless" trafi na rynek 16 stycznia 2026 roku. Wspomniana wytwórnia z Dortmundu szykuje edycję CD, formaty cyfrowe oraz winyl w trzech wariantach kolorystycznych.

Ov Sulfur - kim są?

Deathcore'owa grupa z Miasta Grzechu powstała w 2020 roku w okresie szalejącej pandemii z inicjatywy m.in. powracającego na scenę Ricky'ego Hoovera, byłego wokalisty kalifornijskiego Suffokate i zdeklarowanego przeciwnika wszelkich zinstytucjonalizowanych religii.

Na przestrzeni pięciu lat działalności - prócz szeregu singli - Ov Sulfur wydali m.in. debiutancką EP-kę "Oblivion" z 2021 roku oraz opublikowany dwa lata później pierwszy album "The Burden Ov Faith", od którego rozpoczęła się ich współpraca z niemiecką wytwórnią Century Media.

Styl grania zespołu z Las Vegas bywa określany mianem blackened deathcore'u z uwagi na wyraźny brzmieniowy pierwiastek black metalu, elementy symfoniczne, a także coraz większy stopień melodyjności dopełniający składowe gatunku na czele z charakterystycznymi metalcore'owymi zwolnieniami (ang. breakdown) czy pędzącymi riffami ze źródłową inspiracją brutalnym i technicznym death metalem.

Obecny skład Ov Sulfur uzupełniają grający na gitarze wokalista i współzałożyciel grupy Chase Wilson; perkusista Leviathvn; oraz - od 2024 roku - dwaj nowi członkowie: basista Josh Bearden i gitarzysta Christian Becker, którzy na nowej płycie "Endless" debiutują w barwach formacji rodem ze Stolicy Hazardu.

Ov Sulfur - szczegóły albumu "Endless" (tracklista):

1. "Endless//Godless"

2. "Seed"

3. "Forlorn"

4. "Vast Eternal"

5. "Wither"

6. "Evermore"

7. "Dread"

8. "Bleak"

9. "A World Away"

10. "Endless//Loveless".

