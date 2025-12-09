Łukasz Drapała ogłosił radosne wieści. "To będzie fascynująca podróż"

"Dziś przyszła do nas Wiktoria. Wszystko jest bardzo, bardzo dobrze. To będzie fascynująca podróż" - napisał krótko w mediach społecznościowych Łukasz Drapała, publikując zdjęcie córki w objęciach mamy.

Żoną wokalisty jest jego menedżerka, Monika Bradacz-Drapała. Para ma dwóch synów: Leonarda (ur. 2012) i Igora (ur. 2020).

Perfect & Łukasz Drapała gwiazdą Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie

Rockman w kwietniu został ogłoszony wokalistą nowego projektu Perfect & Łukasz Drapała. W składzie legendy polskiego rocka poza tym występują z nim gitarzyści Dariusz Kozakiewicz i Jacek Krzaklewski, basista Piotr Urbanek i perkusista Krzysztof Patocki, który z Urbankiem przed laty grał razem w zespole Human; współpracował również z m.in. Kasią Kowalską, grupami Bracia i Rezerwat.

Patocki od czerwca do lipca 2006 r. (naprzemiennie ze wspomnianym Sławomirem Puchałą) w zespole Perfect zastępował na koncertach kontuzjowanego Piotra Szkudelskiego, który miał wtedy złamaną rękę. Przypomnijmy, że Perfect zakończył działalność w maju 2021 r., gdy wokalista Grzegorz Markowski zdecydował się na "koncertową emeryturę". Nieco ponad rok później zmarł Piotr Szkudelski.

Szykujący nowe piosenki (na początku lutego 2026 r. ma pojawić się premierowy singel) zespół Perfect & Łukasz Drapała będzie jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu. Na imprezie Polsatu wystąpią również m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Edyta Górniak, Golec uOrkiestra, Lady Pank, Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Urszula, Anna Wyszkoni, Skolim, Smolasty, Big Cyc, Julia Żugaj, Enej, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna (Piękni i Młodzi), Norbi, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan, BumBum OrkeStar oraz Thomas Anders from Modern Talking&Band.

Kim jest Łukasz Drapała?

44-letni obecnie wokalista pierwsze muzyczne kroki stawiał w zespołach Day Tripper (2006-2007), Fat Belly Family (2007-2009) i Drapieżcy (2010-2011). W 2011 r. dołączył do rockowej grupy Chemia, z którą poprzedzał takie gwiazdy, jak m.in. Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, Deep Purple, Metallica i Bring Me the Horizon.

W 2015 r. pojawił się w projekcie Kuby Płucisza, pierwszego lidera i byłego gitarzysty grupy Ira. Rok później po raz pierwszy opuścił Chemię, by rozpocząć działalność z własnym zespołem Łukasz Drapała & Chevy, jednak już w marcu 2018 r. powrócił do Chemii. Brał też udział w serii koncertów poświęconych pamięci Przemysława Gintrowskiego.

Szerokiej publiczności dał się poznać jesienią 2021 r., kiedy pojawił się w programie "Mam talent". Jurorka Agnieszka Chylińska komplementowała go, twierdząc, że nie może oceniać artysty tej klasy. Z tym show pożegnał się w półfinale.

Jeszcze większy sukces osiągnął rok później w 13. edycji "The Voice of Poland". Pod skrzydłami Lanberry dotarł do ścisłego finału, gdzie zajął drugie miejsce. W maju 2023 r. wystąpił w konkursie Premiery na Festiwalu w Opolu, zdobywając nagrodę za najlepszą kompozycję dla piosenki "Jeszcze jestem". W lutym 2024 r. ostatecznie pożegnał się z grupą Chemia, skupiając się na karierze solowej.

