Kazik opublikował nocny wpis ze szpitala. "Chciałbym sprostować"

W nocy z poniedziałku na wtorek Kazik opublikował kolejne zdjęcie ze szpitalnego łóżka na Teneryfie. Wokalista grupy Kult przekazał też nowe informacje o swoim stanie zdrowia.

Mężczyzna w średnim wieku w czarnej koszulce trzyma mikrofon, stojąc na scenie. Za nim dwie osoby w rozmytym tle, jedna ubrana w ciemną bluzę z literą H, czerwona scenografia podkreśla teatralny lub koncertowy charakter wydarzenia.
Kazik Staszewski opublikował nowy wpis ze szpitalaDariusz LachowskiEast News

Przypomnijmy, że 4 grudnia Kazik przekazał informacje, że w trybie pilnym trafił do szpitala na Teneryfie. Lekarze podejrzewali u niego sepsę w związku z operacją usunięcia wyrostka.

Wokalista grupy Kult w nocy z poniedziałku na wtorek opublikował nowe zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Dodał też wiadomość o stanie zdrowia.

Kazik wciąż w szpitalu. Nowy wpis wokalisty Kultu

"Jeśli o zdrowie moje chodzi. Chciałbym sprostować, że moje obecne dolegliwości wyniknęły z zaniedbania jakie poczyniłem a nie z powodu nieprawidłowo wykonanego zabiegu usunięcia wyrostka. Parę dni temu moje flaki były tak nieczytelne i dalekie od przejrzystości, że na skutek słabości hiszpańskiego doszło do nieporozumienia. Zabieg -powtarzam - został wykonany prawidłowo co dotarło do mnie jak zacząłem to i owo kojarzyć o co na ojomie niełatwo" - napisał Kazik.

Pobyt rockmana w szpitalu sprawił, że 5 grudnia zespół Kult zagrał na Teneryfie koncert bez swojego frontmana. Zaplanowany na 7 grudnia akustyczny występ ostatecznie został odwołany.

