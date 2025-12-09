Scorpions świętują swoje 60-lecie na kolejnych koncertach w Polsce. "Coś naprawdę szczególnego"

Świętująca 60-lecie swojej kariery grupa Scorpions nie zamierza wcale zwalniać tempa - w ramach okrągłego jubileuszu w 2026 r. zagra kolejne dwa koncerty w Polsce, gdzie cieszy się ogromnym uznaniem i poparciem fanów. Przypomnijmy, że od ponad dwóch dekad w składzie grupy z Hanoweru (Niemcy) występuje polski basista, Paweł Mąciwoda.

W ciągu 60-lecia swojej kariery ekipa z Hanoweru sprzedała ponad 120 mln płyt, a wiele ich nagrań zdobyło status rockowych przebojów. Niemiecka legenda hard rocka nieustająco przemierza świat, regularnie odwiedzając Polskę, gdzie ma wielu fanów. W ramach jubileuszowej trasy Scorpions w połowie czerwca zagrali w Gdańsku (Ergo Arena, 16 czerwca) i Krakowie (Tauron Arena, 18 czerwca).

Scorpions wracają do Polski w 2026 r. "Wyjątkowa okazja"

Kolejne dwa koncerty w Polsce zapowiedziano na lato 2026 r. Zespół zagra w PreZero Arena Gliwice (23 lipca 2026 r.) i Atlas Arenie w Łodzi (25 lipca 2026 r.). Sprzedaż biletów ruszy 11 grudnia o godzinie 10.

"To wyjątkowa okazja, aby jeszcze raz przeżyć na żywo moc brzmienia jednego z najważniejszych rockowych zespołów w historii. Scorpions potwierdzają, że ich imponująca jubileuszowa trasa to nie jest jeszcze zamknięty rozdział. Wręcz przeciwnie, legenda trwa w najlepsze, a niemieccy muzycy są w świetnej formie, gotowi dostarczyć publiczności kolejnej dawki niezapomnianych emocji" - czytamy w zapowiedzi.

Przez lata zespół dorobił się takich przebojów, jak m.in. "Still Loving You", "Send Me an Angel", "Still Loving You", "Big City Nights", "No one Like You", "Holiday" i "Wind of Change". Z okazji okrągłego jubileuszu grupa przygotowała specjalną kompilację "From The First Sting".

Jedynym stałym członkiem Scorpions obecnym od samego początku jest gitarzysta Rudolf Schenker. W 1969 r. do grupy dołączył wokalista Klaus Meine (jest też obecny na wszystkich studyjnych albumach), a w 1978 r. członkiem stał się gitarzysta Matthias Jabs. Basista z Wieliczki, czyli Paweł Mąciwoda, dołączył do grupy w 2003 r., a perkusista Mikkey Dee w 2016 r. - po śmierci lidera Motorhead, w którym wcześniej występował. Studyjną dyskografię zamyka 19. album "Rock Believer" (2022) - tytułowy numer trafił też na zakończenie "From The First Sting".

"Scorpions to legenda, która w Polsce ma status niemal rodzinny. Ich koncerty to zawsze wyjątkowe wydarzenia, które wzbudzają wiele emocji. Nie ma się co dziwić, to w końcu część historii muzyki. Po fantastycznej energii tegorocznych występów w Gdańsku i Krakowie wiemy, że publiczność ponownie czeka coś naprawdę szczególnego. Lato 2026 będzie należeć do Scorpions!" - podkreśla Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje oba koncerty.

