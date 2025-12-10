Kult odwołuje zaplanowane koncerty. "Wyjątkowo trudny moment"

"Drodzy, przechodzimy teraz wyjątkowo trudny, ale też ważny moment. Taki, który przypomina nam wszystkim, co jest naprawdę najważniejsze. A bez cienia wątpliwości jest to zdrowie Kazika i wierzymy, że wszyscy jesteśmy tu w tym absolutnie zgodni" - czytamy we wpisie na facebookowym profilu grupy Kult.

Przypomnijmy, że 4 grudnia Kazik przekazał informacje, że w trybie pilnym trafił do szpitala na Teneryfie. Lekarze podejrzewali u niego sepsę w związku z operacją usunięcia wyrostka. Wokalista wylądował w poważnym stanie na OIOM-ie.

Pobyt rockmana w szpitalu sprawił, że 5 grudnia zespół Kult zagrał na Teneryfie koncert bez swojego frontmana. Zaplanowany na 7 grudnia akustyczny występ ostatecznie został odwołany.

Co dalej z Kultem? Zespół przekazał ważne ogłoszenie

Z wpisu dowiadujemy się, że grupa odwołuje wszystkie koncerty z udziałem Kazika w okresie od stycznia do kwietnia 2026 r. Dotyczy to również zaplanowanej trasy "Kult Akustik".

"Wierzymy, że najbliższe miesiące przyniosą Kaziowi spokój, regenerację i powrót do pełni sił. Z całego serca życzymy mu, aby wrócił zdrowy, silny i pełen energii - czekamy na ten moment z nadzieją i optymizmem" - kończą muzycy Kultu.

