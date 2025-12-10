Przypomnijmy, że w sierpniu br. odbyła się pierwsza edycja nowego festiwalu na mapie Polski - poznańskiego Bittersweet Festival. Organizująca wydarzenia agencja Good Taste Production zaprosiła wtedy na sceny m.in. Post Malone'a, Nelly Furtado, Empire Of The Sun, Peggy Gou, Natashę Bedingfield, Hurts czy Loreen. W polskiej reprezentacji znaleźli się z kolei m.in. Taco Hemingway, Bedoes czy Julia Wieniawa.

"Wiemy, że festiwal, to nie tylko muzyka. To przede wszystkim ludzie i emocje, ich doświadczenia i przeżycia, doznania i sentymenty, słodko-gorzkie rozstania i powroty. BITTERSWEET Festival ma pobudzać zmysły i tworzyć wspomnienia" - mówią organizatorzy, a teraz nadszedł czas na kolejne wielkie ogłoszenia.

Bittersweet Festival 2026: Po ośmiu latach Tom Del wraca do Poznania

Pierwszym headlinerem kolejnej edycji został zespół Gorillaz, który ostatnio Polskę odwiedził w 2018 roku. Na scenie Bittersweet Festivalu wystąpi również grupa Twenty One Pilots, zaś 14 sierpnia 2026 roku w Poznaniu usłyszymu Toma Odella, którego wrażliwość od lat rozkochuje w sobie nowych fanów.

"Nikt tak jak Tom nie chwyta za serce. Na każdym jego koncercie pod barierkami płyną strumienie łez. Tak będzie i tym razem. I jesteśmy w tym razem. Tom Odell szturmem wszedł do muzycznego świata, stawiając fortepian w centrum uwagi i wydając popowe utwory pełne szczerych i słodko-gorzkich emocji. Jesteście gotowi na katharsis podczas 'Another Love'?" - czytamy w social mediach festiwalu.

Oprócz Toma Odella, w Poznaniu wystąpią również: Lorde, Paul Kalkbrenner, Meute oraz Charlotte Cardin.

"Tom Odell to mistrz budowania klimatu, wyciskania łez z publiczności i naprawdę mocna sceniczna osobowość. A jak zabierze nas na ten emocjonalny rollercoaster to wychodzisz roztrzęsiony, ale szczęśliwy. Ostatnio w Krakowie dał świetny koncert", "Ale super!", "Piloci i Tom w jednym dniu", "To jest dopiero piękna informacja", "Nie udało mi się ostatnio jechać na koncert w Krakowie, także jestem przeszczęśliwa, że teraz uda mi się go usłyszeć" - piszą w mediach społecznościowych internauci, dzieląc się swoim zachwytem i podekscytowaniem.

Lorde wróci do Polski i wystąpi na BITTERSWEET2. "Obiecała, że wróci i wraca"

Podczas nadchodzącej edycji Bittersweet Festivalu wystąpi również Lorde. Artystka wystąpiła w Polsce 6 grudnia br. w Atlas Arenie w Łodzi, w ramach światowej trasy koncertowej "Ultrasound World Tour" promującej album "Virgin". Wygląda na to, iż wokalistka szybko zatęskniła za energią polskich fanów.

"Baby, what is that? We're on each other's team now - Lorde na BitterSweet Festival!! Kilka dni temu obiecała, że wróci i wraca. Gdy w 2013 roku wydała 'Pure Heroine' muzyczny świat zadrżał, bo na nowo zdefiniowała rozumienie współczesnego popu. Po ponad dziesięciu latach wciąż jest jednym z najgłośniejszych nazwisk młodego pokolenia, zaskakuje, szokuje, ale też urzeka wrażliwością, w której delikatność miesza się z szorstkością. Broadcast of the boom, boom, boom już w sierpniu w Poznaniu!!!" - informują organizatorzy.

Natalia Szroeder radzi uczestnikom nowej edycji "Must Be The Music". Co sądzi o TikToku? INTERIA.PL