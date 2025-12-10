Opublikowana we wtorek 9 grudnia EP-ka "Cycle Of Violence" to podróż przez muzyczne inspiracje DeadDue. Ta krótka forma to mieszanka muzyczna, którą zespół przedstawia się słuchaczom i zaprasza po więcej.

"Na eklektycznym brzmieniowo materiale możemy usłyszeć nu-metal w stylu Korna, beatdown na wzór No Face No Case, hardcore przywodzący na myśl Counterparts, a także elementy deathcore'u, metalcore'u oraz rapowych beatów" - doprecyzowano.

DeadDue: EP-ka "Cycle Of Violence" w szczegółach. Co tym razem przygotowała warszawska ekipa?

"Nad tym wydawnictwem pracowaliśmy razem, kolektywnie. Każdy z nas wrzucił trochę inwencji oraz serca w ten krążek. Chcieliśmy w nim zawrzeć wszystkie nasze inspiracje oraz ulubione podgatunki. Chcieliśmy tym wydawnictwem dać słuchaczowi jak największe spektrum muzyczne oraz dać się jak najlepiej poznać od strony twórczej" - o EP-ce "Cycle Of Violence" mówią muzycy DeadDue.

Świeży materiał warszawiaków promują dwa single z udziałem gości. Pierwszy z nich to wypuszczony we wrześniu "Make A Move", w którym wystąpił gościnnie Maciej "Grobel" Grobelny, wokalista metalcore'owej grupy Kaozm z Wielkopolski. Z kolei w drugim singlu "Vile", który trafił do sieci na początku listopada, możemy usłyszeć Spencera Timmonsa, frontmana kalifornijskiej formacji Saltwound spod znaku deathcore'u.

Kompozycji "Vile" DeadDue możecie posłuchać poniżej:

DeadDue zapowiedzieli też swój udział na dwóch krajowych imprezach, które odbędą się na początku przyszłego roku. Warszawską grupę będziemy mogli zobaczyć 23 stycznia 2026 roku na deskach katowickiego klubu Piąty Dom w ramach cyklu "Sezamek Przedstawia" (w towarzystwie Pure Bedlam, Worms Of Senses oraz zespołu Dom Zły); oraz 31 stycznia w klubie VooDoo w Warszawie na "Hardcore Night III" (u boku No Face No Case, .bHP i Violent Answer).

DeadDue - kim są?

DeadDue to hardcore'owa ekipa z Warszawy, która od sierpnia 2024 roku gra mieszankę hardcore'u, deathcore'u i nu-metal.

"Stołeczna grupa powstało z myślą o energii i emocji na scenie i pod nią. Ich muzyka to bezkompromisowe, mocne i odważne spojrzenie na ciężkie granie - bez zahamowań, z czystą wściekłością i buntem. Odważnie mieszają też estetykę polskiego hip-hopu, surowość przekazu i młodzieńczy gniew. Wszystko to podane jest w formie brutalnego, mocnego uderzenia" - czytamy o stylistycznych walorach muzyki DeadDue.

Formacja zadebiutowali w 2024 roku singlem "Entreaty", po którym wydała kolejne, w tym "Those Streets" z gościnnym udziałem wokalistki .bHP Asi Święczkowskiej. W kwietniu 2025 światło dzienne ujrzała ich pierwsza płyta "Straight Message". Zespół zagrał od początku swojej działalności kilkanaście koncertów w całym kraju.

Skład DeadDue tworzą wokaliści Jakub "Żelu" Żelechowski i Aleksander "Madra" Łyś; gitarzyści Michał "Crackhead" Kafliński i Piotr "Smolson" Smolik; oraz sekcja rytmiczna w osobach perkusisty Filipa Kawki i basisty Jana "Johnny'ego" Nalborczyka.

DeadDue - szczegóły materiału "Cycle Of Violence" (tracklista):

1. ".fear."

2. "Vile"

3. "STFU"

4. "Make A Move"

5. "Die For Me"

6. "Don't Bring Roses To My Grave".

