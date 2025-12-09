"My wiemy i wy wiecie, że metal to nie jeden gatunek muzyczny, lecz cały kosmos gatunków, podgatunków i odmian. Wszystkie mają miejsce na scenach Mystic Festival 2026" - podkreślają organizatorzy.

"Wiecie również, że zapraszamy także do Stoczni artystów, którzy metalu w nie grają, ale łączy nas duchowe pokrewieństwo. Dzisiaj witamy Carpenter Brut, A.A. Williams, Priest i Kent Osborne" - dodają.

Mystic Festival 2026 z nowym ogłoszeniem. Co już wiemy?

Jak już informowaliśmy, przyszłoroczna edycja Mystic Festivalu odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r. w Stoczni Gdańskiej. Wiadomo już, że headlinerami będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth.

Poza tym ogłoszono już takie nazwy, jak m.in. Anthrax, Forbidden, Overkill, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk, BØLZER, Static-X, Gaahls Wyrd, Corrosion of Conformity, Coroner, Decapitated, Frontside, Hostia, Mastodon, Benediction, Grave, Unleashed, Severe Torture, Saxon, Cavalera Conspiracy, Primordial i Eyehategod.

Pod szyldem Carpenter Brut kryje się francuski producent Franck Hueso związany z nurtem darksynth. Jego twórczość ma korzenie w latach 80. - łączy synthpop, thrash metal, horrory klasy B i zajechane taśmy VHS.

Zestaw uzupełniają brytyjska wokalistka i multiinstrumentalistka A.A. Williams, szwedzki synthopopowy Priest i łączący trap metal, punk i industrial w jednym Amerykanin Kent Osbourne.

