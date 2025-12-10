Jak już informowaliśmy, przyszłoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12, 14 (półfinały) i 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z utworem "Wasted Love".

3 listopada TVP potwierdziła, że Polska wystartuje w Eurowizji 2026. Tego dnia rozpoczęto przyjmowanie też zgłoszeń do preselekcji. Lista została zamknięta o północy z 24 na 25 listopada.

Spośród zgłoszeń powołana przez TVP Komisja Konkursowa wybierze wykonawców, którzy wezmą udział w koncercie finałowym (14 lutego 2026 r. w siedzibie TVP w Warszawie lub w innym miejscu na terenie Polski) - wówczas zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie głosowania widzów za pośrednictwem systemu SMS. Ogłoszenie listy finalistów odbędzie się miesiąc przed koncertem, 14 stycznia 2026 r.

Eurowizja 2026: Niektóre kraje bojkotują udział Izraela

W ostatni czwartek odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Generalnego EBU (Europejskiej Unii Nadawców), czyli organizacji odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu. Podczas tego spotkania omawiano przede wszystkim kwestię udziału Izraela w Eurowizji 2026. Ten kraj przez wielu uczestników i obserwatorów oskarżany był wprost o upolitycznienie konkursu. Niektórzy uznali, że ze względu na działania prowadzone w Strefie Gazy Izrael powinien zostać wykluczony z EBU (tak jak stało się z Rosją).

Gdy potwierdzono udział Izraela w Eurowizji 2026, Holandia, Hiszpania, Słowenia i Irlandia zapowiedziały bojkot przyszłorocznej edycji. Fani z Polski przez blisko tydzień czekali na decyzję TVP w sprawie naszego udziału. Teraz pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie.

"Jesteśmy świadomi skali napięć, które towarzyszą najbliższej edycji. Rozumiemy emocje i niepokoje. Wierzymy jednak, że Eurowizja ma jeszcze szansę na to, by ponownie stać się przestrzenią, którą wypełnia muzyka. I tylko muzyka. My tę szansę dajemy, tak jak przeważająca większość członków EBU" - czytamy w ogłoszeniu potwierdzającym, że TVP wyśle naszego reprezentanta na Eurowizję 2026 w Wiedniu.

W 2025 r. w konkursie z Polski udział wzięła Justyna Steczkowska z piosenką "Gaja". W Bazylei (Szwajcaria) zajęła ostatecznie 14. miejsce w wielkim finale.

