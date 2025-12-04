Choć wiele państw buntuje się i nie chce brać udziału w konkursie Eurowizji ze względu na uwzględnienie w rywalizacji Izraela, Polska zdecydowała, iż ruszy z preselekcjami i wyśle kandydata na Eurowizję 2026. Zaktualizowane zasady konkursu, mające ograniczyć polityczne wpływy, nie wpłynęły jednak na zablokowanie Izraela w udziale w Eurowizji 2026.

Podczas czwartkowego spotkania krajowych nadawców w siedzibie EBU w Genewie rozmawiano o świeżo wprowadzonych zmianach w organizacji konkursu, ale przede wszystkim o udziale Izraela w przyszłorocznej edycji. "Po przeliczeniu wszystkich głosów wiemy, że większością głosów Izrael wystartuje w następnej edycji konkursu" - przekazał profil "eurowizjaorg" na Instagramie, ucinając wielotygodniowe domysły.

Eurowizja 2026: Dyskusje, przebieg i ważne decyzje. Debaty mają wiążący skutek

Jak wiadomo, podczas dzisiejszego Zgromadzenia Generalnego EBU wypowiedzieli się między innymi przedstawiciele Turcji, Hiszpanii, Słowenii, Belgii (państwa wprost krytykujące udział Izraela), a także Szwecji, Norwegii oraz Ukrainy. Według naocznej relacji dziennikarza Giannisa Argyriou'a Ukraina sprzeciwiła się głosowaniu w sprawie Izraela, twierdząc, iż "nie ma sensu porównywać działań Rosji i Izraela". Izrael wciąż utrzymuje swoje stanowisko, że wykluczenie ich reprezentacji jest "nie do pomyślenia", gdy KAN [publiczny nadawca kraju] nie złamał żadnych przepisów.

Z kolei José Pablo López, prezes hiszpańskiego nadawcy RTVE, skomentował w social mediach atmosferę w Genewie w dosadnych słowach, głosząc, iż organizatorzy Eurowizji "zamierzają narazić organizację na największe wewnętrzne napięcia w jej historii". "Nigdy nie powinno do tego dojść" - pisze w internecie.

Wielka Brytania natomiast podkreśliła potrzebę utrzymania apolitycznego charakteru konkursu i ochrony przed ingerencją ze strony rządu. Podczas wystąpienia przedstawiciela Izraela delegaci z Turcji i Algierii wyszli z sali.

Holandia, Hiszpania, Słowenia i Irlandia ogłosiły, że z powodu udziału Izraela w Eurowizji 2026 bojkotują przyszłoroczny konkurs.

Jak wiadomo, przed zaplanowanym głosowaniem nad sprawą Izraela, odbyło się głosowanie, podczas którego członkowie EBU mieli zadecydować nad przyjęciem nowych zasad konkursu. Na 1122 głosy aż 738 zagłosowało za przyjęciem nowych zasad, 264 były przeciwko, a 120 nie zagłosowało z powodu nieobecności.

