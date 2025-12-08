Przypomnijmy, że wypuszczonym na początku listopada premierowy utwór "Brave New World" opowiadał o tym, jak dezinformacja, polaryzacja, teorie spiskowe i cenzura wprowadzają ludzi w stan nieufności, zastępując poczucie wspólnoty strachem i sceptycyzmem, w oparach których nieustanna walka o spójną i wiarygodną informację to dziś codzienność.

W porównaniu z pierwszym singlem z EP-ki "Mass Extinction", w nowej kompozycji "Idealist" Finowie z Rotten Sound, grupy od zawsze wyczulonej na przejawy przemocy, problemy społeczne i polityczne, wydają się nieco bardziej optymistyczni co do naszej przyszłości.

"'Idealist' to cyniczny D-beatowy hymn o naszej walce o lepszą przyszłość. Naprawdę wierzę, że lepsze czasy przed nami, choć odnalezienie nowego wymiaru człowieczeństwa wydaje się niemożliwe. Ta przemiana ciągnie się w nieskończoność. Wynikające z tego rozgoryczenie skłoniło mnie do napisanie tego tekstu" - wyjaśnia Keijo Niinimaa, wokalista Rotten Sound i jedna z wiodących postaci sceny grindcore'owej.

Singla "Idealist" Rotten Sound możecie posłuchać poniżej:

Rotten Sound: "Mass Extinction" - co już wiemy o nowej EP-ce fińskich weteranów grindcore'u?

Według zapowiedzi, na nowym materiale weterani gatunku przygotowali kolejną dawkę nacechowanego polityczne grindcore'u, analizując bolączki współczesnego świata nękające nasze społeczeństwo.

"Mass Extinction" zarejestrowano w dwu fińskich studiach: Sound Supreme (partie perkusji i wokali) oraz Nordic Audio Labs (ścieżki gitar i basu). Nad prawidłowym przebiegiem nagrań EP-ki - wyprodukowanej przez zespół - czuwał Janne Saksa, właściciel pierwszego z wymienionych studiów. Miksem zajął się Kanadyjczyk Jesse Gander w studiu Rain City w Manchesterze. Za mastering odpowiadał rozchwytywany w tej dziedzinie Brad Boatright z amerykańskiego studia Audio Siege. Okładkę zaprojektowało hiszpańskie Error! Design.

Nowa EP-ka Rotten Sound trafi na rynek w już w piątek 12 grudnia nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku, na winylu w trzech wariantach kolorystycznych oraz drogą elektroniczną.

Rotten Sound - kim są?

Działający pod ponad 30 lat grindcore'owy Rotten Sound powstał w 1993 roku i pozostaje jednym z najdłużej i nieprzerwanie funkcjonujących formacji gatunku, w którym - wynikająca z ekstremalnej natury nurtu - efemeryczność jest zjawiskiem powszechnym.

Fińska grupa ma w swoim dorobku m.in. osiem albumów studyjnych, szereg splitów i aż 11 EP-ek, z których najnowszą jest czekająca na grudniową premierę "Mass Extinction". Na przestrzeni trzech dekad Rotten Sound związani byli z kilkoma zasłużonymi wytwórniami, w tym hiszpańską Repulse Records, rodzimą Spinefarm Records i amerykańską Relapse Records. Od 2012 roku grupa figuruje w katalogu francuskiej wytwórni Season Of Mist.

Pod względem muzyczny, styl fińskich weteranów grindcore'u ma swe źródła w klasycznym D-beatowym hardcore punku oraz szwedzkim death metalu, sam zespół zaś uznawany jest powszechnie za jeden z najbardziej intensywnie brzmiących tworów na scenie muzyki ekstremalnej.

Trzon aktualnego składu Rotten Sound tworzą wokalista Keijo Niinimaa, gitarzysta Mika Aalto i perkusista Sami Latva.

Rotten Sound - szczegóły materiału "Mass Extinction" (tracklista):

1. "Recycle"

2. "Ride Of The Future"

3. "Gone"

4. "Polarized"

5. "Brave New World"

6. "Empty Shells"

7. "Idealist"

8. "Mass Extinction".

