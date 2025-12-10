16-letnia obecnie Ania Jarząbek w ostatnim czasie zgarnęła nagrody na festiwalach "Wodecki dziecięcych lat" i "Osiecka oczami dziecka". Dzięki triumfie w tym pierwszym została zaproszona do udziału w XI Konkursie Wokalnym im. Zbigniewa Wodeckiego "Sobą Być" w Bydgoszczy, który odbędzie się w 2026 r. Dodajmy, że w tegorocznej edycji tego konkursu triumfowała Aleksandra Tocka, półfinalistka "The Voice of Poland".

"Niech się spełniają marzenia" - taki wpis widnieje na instagramowym profilu Ani Jarząbek. Młoda wokalistka rodem z Zakopanego na scenie gościnnie wspiera grupę FiśBanda, na czele której stoi jej ojciec, wokalista i skrzypek Andrzej Jarząbek "Fiś", nazywany "Paganinim Podhala".

Ania Jarząbek: Z "The Voice Kids" do FiśBandy

Wzięła także udział w nagraniach obecnie promowanej drugiej płyty "Jak te góry kocham cię". Ekipa z Zakopanego prezentuje muzyczną podróż przez Karpaty, łącząc podhalański folk z bałkańskimi rytmami.

"My nie odgrywamy muzyki folkowej, my jesteśmy folkiem. A nasza muzyka to pop - popularna muzyka rozrywkowa Karpat" - podkreśla Andrzej Jarząbek "Fiś".

Razem z liderem zespół tworzą Stanisław Rzadkosz (akordeon, chórki), Robert Czech (kontrabas, cymbały węgierskie), Paweł Dziedzina (altówka, chórki) i Wojciech Zieliński (perkusja). Gościnnie wsparł ich także trębacz Przemek Sokół (znawca muzyki bałkańskiej i założyciel Sokół Orkestar).

FiśBanda ma na koncie współpracę z m.in. Kayah, Haliną Mlynkovą, Edytą Geppert, Dikandą, Hajlanderami, Jazgotem, orkiestrą Jana Stokłosy i Zbigniewem Namysłowskim.

Jako 14-latka Ania Jarząbek na początku 2024 r. dała się poznać w siódmej edycji telewizyjnego "The Voice Kids" . Podczas Przesłuchań w ciemno odwróciła wszystkie fotele, śpiewając piosenkę "Aura" Mroza. Zachwyceni jej wykonaniem Baron i Tomson ze sceny zadzwonili do autora tego przeboju. Ania wybrała właśnie liderów Afromental na swoich opiekunów.

Młoda wokalistka na co dzień słucha też jazzu i soulu. Udział w programie zakończyła na etapie Bitew.

