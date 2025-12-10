Niespodziewanie odpadła z "The Voice of Poland". "Musicie to zobaczyć"

Julia Wasielewska obecnie studiuje śpiew musicalowy na Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Razem z koleżanką z uczelni, Joanną Lupą, współtworzy projekt MUSICALOVE, który codziennie publikuje muzyczne treści - od coverów, przez mashupy, po autorskie piosenki.

Duet ma na koncie m.in. zwycięstwo w konkursie RMF FM "Twoje 5 minut" (nagroda: profesjonalna live session w studiu RMF FM), a ich piosenka znalazła się w gronie finalistów czwartej edycji projektu "My Name Is Poznań". Debiutancki singel duetu Lupa x Wasielewska "Będę tańczyć" premierowo został zaprezentowany w RMF FM.

Obie wokalistki pojawiły się w tegorocznej edycji "The Voice of Poland". Julia trafiła do drużyny Kuby Badacha, a Joanna do teamu Michała Szpaka. Solidarnie z programem pożegnały się na etapie ćwierćfinałów, aczkolwiek to odpadnięcie Julii wielu obserwatorów i fanów obwołało mianem niespodzianki. Eksperci i widzowie obstawiali, że Wasielewska jest jedną z faworytek programu i że jej miejsce jest w finale.

Julia Wasielewska i Joanna Lupa po "The Voice of Poland": "Musicie to zobaczyć"

W dniach 19, 20 i 21 grudnia w Auli Nova w Poznaniu odbędą się premierowe spektakle musicalu dyplomowego "Nine", w którym wystąpią obie uczestniczki muzycznego show TVP.

"Od miesięcy pracujemy, tańczymy, śpiewamy i gramy, aby ten jakże mocny spektakl był dla Was gotowy. Nie mogliśmy sobie chyba wymarzyć lepszego i TRUDNIEJSZEGO tytułu do zagrania... To będzie podsumowania mojej pracy musicalowej na Musical Poznań! Musicie to zobaczyć" - zaprasza Julia Wasielewska, która powoli kończy studia na Akademii Muzycznej.

W obsadzie występują także Adrianna Bąk, Julia Chudziak, Maja Ciesielska, Paulina Domańska, Agata Frąckowiak, Julia Kazubska, Anna Ludek, Barbara Stasiewicz, Urszula Szumska, Bozhena Vozniuk, Maja Witkowska, Amelia Wróblewska, Piotr Wlekliński i Wiktor Jach. Spektakl reżyseruje Joanna Drozda.

"Nine" to musical oparty na słynnym filmie "8½" Federica Felliniego. Sztuka opowiada historię reżysera Guida Continiego, który przeżywa kryzys wieku średniego. Musical miał premierę w 1982 r. na Broadwayu, a w 2009 r. doczekał się filmowej adaptacji. W głównej roli na ekranie pojawił się Daniel Day-Lewis, a towarzyszyły mu m.in. Marion Cottilard, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Judi Dench, Stacy Ferguson, Kate Hudson i Sophia Loren.

"Między castingiem a planem filmowym kwitną nadzieje na wielką sławę, ale też rodzą się romanse i rozwody. Z choreografią w obcasie i musicalem na ustach, w towarzystwie matki, żony i kochanki, rozpustnicy i przewodniczki duchowej przypominającej telefoniczną Siri, gwiazdy filmowej i bezdusznej krytyczki, wyuzdanej producentki, bezwzględnej płatnej morderczyni, a nawet kardynała, który dojeżdża do spa baną do Poznania, główny bohater zmierzy się z samym sobą i odpowie na pytanie, czy naprawdę można zawsze mieć w głowie tytułowe dziewięć lat" - czytamy w opisie poznańskiej adaptacji.

