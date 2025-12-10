W wielkim finale 16. edycji "The Voice of Poland" zwycięzcą został Jasiek Piwowarczyk z drużyny Margaret. W gronie pięciu uczestników ostatniego etapu znalazła się dość niespodziewanie Żaneta Chełminiak, która powróciła za sprawą zwycięstwa w etapie Comeback Stage.

Podczas Przesłuchań w ciemno, czyli pierwszego etapu z udziałem trenerów (Margaret, Michał Szpak, Kuba Badach oraz Baron i Tomson), nikt się nie odwrócił. Żaneta wykorzystała swoją drugą szansę pod skrzydłami dodatkowej trenerki Ani Karwan, która doprowadziła ją aż do samego finału.

Żaneta Chełminiak po finale "The Voice of Poland". Co szykuje?

W programie tak jak inni finaliści zaprezentowała autorski singel. Piosenka "Daj mi odejść" powstała we współpracy z grupą producencką Likers, tworzoną przez Karola Serka i Pawła Wawrzeńczyka (tworzyli dla m.in. Krystiana Ochmana, Michała Szczygła, Lanberry, bryskiej i AniKi Dąbrowskiej).oraz Wojciechem Łuszczykiewiczem, liderem zespołu Video. W efekcie otrzymaliśmy utwór opowiadający historię dwojga ludzi na rozstaju wspólnej drogi.

"Oboje, choć bardzo się kochają, to czują, że podczas tej wspólnej drogi coś zgubili, coś nie wyszło. Plany planami, a rzeczywistość zawsze weryfikuje każdą relację. Czasem miłość to nie wszystko, a tu nawet miłość nie wystarczyła, żeby wspólnie iść dalej. Mimo tego, że pozwalamy sobie na kolejne spotkania i próbujemy jeszcze raz, to jednak nie udaje nam się więcej" - mówi o piosence Żaneta Chełminiak.

Wokalistka właśnie opublikowała live sesję "Daj mi odejść" i zapowiada kolejne projekty.

"Minął dopiero niespełna tydzień od finału 'The Voice of Poland', a ja mam wrażenie, jakby to było sto lat temu, bo tyle roboty, że taczkami na pusto jeżdżę, nie ma kiedy załadować. No, ale jak jest praca i się dzieje, to się czuje, że żyje" - podkreśla Żaneta Chełminiak.

Kim jest Żaneta Chełminiak?

Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka jest też... biotechnolożką (pracuje w branży surowców kosmetycznych). Ma na koncie m.in. EP-kę "Szlus", wydaną z zespołem Damn Good Coffee, kilka singli solowych oraz debiutancki album "Chłopaki płaczą". Cały materiał balansuje pomiędzy popem, R&B i soulem. To historie z życia aktywnej poszukiwaczki miłości.

Obecnie Żaneta pracuje nad drugim solowym albumem, gdzie będzie można usłyszeć dużo więcej gitarowych brzmień. Od 13. roku życia ćwiczy swój śpiew, obecnie pod okiem Ani Szarmach. Absolwentka Centrum Sztuki Wokalnej, występowała m.in. w chórkach Krzysztofa Zalewskiego. Współpracowała także z takimi wykonawcami, jak m.in. Paweł Domagała, Anna Rusowicz, Sarsa, Goya, Daria Marx, Sarius, Chivas, WdoWa i Pawbeats Orchestra.

Udział w "The Voice of Poland" to kolejna próba podbicia serc telewizyjnej publiczności. Wcześniej brała udział w programach "Mam talent" i "Szansa na sukces".

