Wielki finał "The Voice of Poland" odbył się 30 listopada wieczorem na żywo w TVP. Zwycięzcę konkursu wybrali widzowie w głosowaniu SMS spośród pięciu uczestników.

Ostatecznie w programie triumfował Jasiek Piwowarczyk z drużyny Margaret. 27-latek z Krakowa pokonał na ostatniej prostej Hannę Kuzimowicz z ekipy Michała Szpaka. Dalsze miejsca zajęli odpowiednio: Mateusz Jagiełło od Barona i Tomsona, Łukasz Reks (podopieczny Kuby Badacha) i Żaneta Chełminiak z drużyny dodatkowej trenerki Ani Karwan.

Hanna Kuzimowicz po finale "The Voice of Poland"

Program wywołał gorące emocje, choć zwycięstwo Jaśka Piwowarczyka nie było wielkim zaskoczeniem - wokalista był uznawany za głównego faworyta niemal od samego początku.

Bardzo dużo pochwał zebrała Hanna Kuzimowicz, która już w półfinale pokazała, że cieszy się sporym uznaniem telewidzów (pokonała wtedy Dominika Czuża, na którego minimalnie wskazał Michał Szpak).

20-letnia wokalistka jest obecnie studentką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia włoską. Jak sama przyznała, wybrała ten kierunek ze względu na łatwość w nauce języków.

W finale zaśpiewała "E Più Ti Penso" (w duecie z Michałem Szpakiem) Andrei Bocellego i Ariany Grande oraz "Nothing Compares 2 U" Sinead O'Connor (autorem tego przeboju był Prince).

"Oba występy pokazały jej dojrzałość, wrażliwość oraz imponujący talent i moim zdaniem zasługiwały na zwycięstwo, chociaż drugie miejsce w całej edycji to też niezwykły sukces. Pani Haniu, serdeczne gratulacje! Jestem dumna, że reprezentuje Pani UAM w tak piękny sposób. Życzę wielu dalszych sukcesów - zarówno artystycznych, jak i akademickich. Trzymam mocno kciuki za Pani kolejne kroki" - napisała w mediach społecznościowych Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM w Poznaniu.

Wielkie emocje po finale wciąż buzują też u Hanny Kuzimowicz. We wtorkowe południe wrzuciła fragment występu w duecie z Michałem Szpakiem. "Ale to był wieczór, dalej mnie ogarnia wzruszenie" - napisała na Instagramie.

