W Tbilisi są już wszyscy uczestnicy Eurowizji Junior 2025 - w stolicy Gruzji rozpoczęły się pierwsze próby przed wielkim finałem zaplanowanym na 13 grudnia.

W tegorocznym konkursie weźmie udział 18 krajów, w tym powracająca Chorwacja, Czarnogóra oraz Azerbejdżan. Wiadomo już, że reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos zaśpiewa w połowie stawki - na scenie pojawi się jako dziewiąta z piosenką "Brightest Light".

Eurowizja Junior 2025: Kim jest Albert z Armenii?

Konkurs odbywa się w Gruzji po ubiegłorocznej wygranej 11-letniego reprezentanta tego kraju Andrii Putkaradze.

Gospodarzami finału będą David Aladashvili, popularny muzyk, a jednocześnie prezenter programów muzycznych i dyrektor artystyczny Narodowego Pałacu Młodzieży w Tbilisi oraz Liza Tsiklauri, gruzińska prezenterka telewizyjna i dziennikarka.

W gronie faworytów wymieniani są przedstawiciele m.in. Polski, Gruzji, Ukrainy i Francji, a wielu ekspertów jednoznacznie wskazuje na Alberta, czyli reprezentanta Armenii. 12-latek pojawi się na scenie jako piąty z kolei, a w konkursie wykona piosenkę "Brave Heart". Na oficjalnym kanale Eurowizji Junior na YouTubie jego teledysk ma najwięcej odsłon - ponad 1,1 mln. Kolejny wykonawca - Sofiia Nersesian z Ukrainy z piosenką "Motanka" - ma prawie dwukrotnie mniej (ponad 655 tys.).

Albert Armenakyan - bo tak brzmi jego pełne nazwisko - w wewnętrznych preselekcjach został wybrany spośród 80 zgłoszeń. Młody wokalista dał się wcześniej poznać we francuskiej edycji "The Voice Kids". W programie pod swoje skrzydła wziął go Patrick Fiori, francuski wokalista ormiańskiego pochodzenia. Albert dotarł ostatecznie do finału, śpiewając po drodze m.in. piosenki The Beatles i Celine Dion.

"To wielki zaszczyt i jednocześnie wielka odpowiedzialność, ale ja jestem na to gotowy. Obiecuję, że zrobię wszystko, by jak najlepiej reprezentować mój kraj i nie mogę doczekać się spotkania z innymi artystami w Tbilisi" - mówił Albert.

Jego największą idolką jest Billie Eilish, a ulubioną piosenką z Eurowizji Junior jest "Qami Qami", z którą Malena z Armenii wygrała konkurs w 2021 r. (wówczas drugie miejsce zajęła nasza Sara James). Dodajmy, że Armenia ma na koncie dwa zwycięstwa w Eurowizji Junior, tak samo jak Polska (Roxie Węgiel i Viki Gabor), Malta i nieobecne już w konkursie Białoruś i Rosja (te kraje zostały usunięte z Europejskiej Unii Nadawców w 2021 i 2022 r.). W klasyfikacji wygranych prowadzi Gruzja (cztery razy) przed Francją (trzy).

Eurowizja Junior 2025: Jak oddać głos na Mariannę Kłos? Kiedy i gdzie oglądać wielki finał?

Głos na swojego faworyta można oddać z każdego miejsca na świecie. Bezpłatne głosowanie ruszy w piątek, 12 grudnia o godz. 21:00 CET, czyli dzień przed finałem, na stronie www.jesc.tv, gdzie zostaną udostępnione występy wszystkich uczestników. Po ich obejrzeniu będzie można oddać głos na trzech wykonawców, w tym także na reprezentanta swojego kraju, jeśli bierze udział w konkursie, co oznacza, że na Mariannę Kłos mogą głosować widzowie z Polski.

Głosowanie zostanie wstrzymane w sobotę 13 listopada tuż przed rozpoczęciem transmisji finału, o godz. 16:59 CET. Podczas występów uczestników nie będzie można oddawać głosów. Organizatorzy przywrócą głosowanie po zakończeniu ostatniej, konkursowej piosenki i potrwa ono 15 minut.

Tak samo jak w przypadku konkursu Eurowizji dla dorosłych, głosy widzów stanowią tu połowę punktacji. Punkty przyznają również członkowie profesjonalnego jury. Po zsumowaniu głosów jurorów i widzów dowiemy się, kto wygrał tegoroczną edycję Eurowizji Junior.

Transmisja finału 23. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się w sobotę 13 grudnia o godz. 17:00 w TVP2, TVP Polonia i na vod.tvp.pl.

