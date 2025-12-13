Dokument "Taylor Swift: The End of an Era" to nic innego jak film z koncertu, który uchwycił magię rekordowej trasy koncertowej piosenkarki, pokazał chwile za kulisami i wyjątkowe występy z innymi artystami, a także podzielił się osobistymi spostrzeżeniami najbliższego otoczenia artystki. Swift postanowiła wręczyć hojne czeki współpracownikom, gdy okazało się się, iż trasa przynosi spektakularne zyski.

Taylor Swift rozdała bonusy. Pracownicy nie mogli uwierzyć w ilość zer

Jak pokazuje dokument, Taylor własnoręcznie wypisywała bonusy, po czym wręczała je współpracownikom. Gwiazda rozdała 197 milionów dolarów premii całej ekipie, w tym sześciocyfrowe czeki dla kierowców ciężarówek, którzy zapewnili płynność trasy.⁠ Jej odręczny list brzmiał:⁠ "Podróżowaliśmy po świecie, tak jak sobie to zaplanowaliśmy. Olśniewaliśmy tłumy, ale tęskniliśmy też za rodziną. Moja pełna wdzięczność nie pochodzi z banku, ale oto [kwota czeku z premią] dolarów, żeby podziękować. Z miłością, Taylor".

Rozwiń

Choć trasa koncertowa Taylor Swift pod szyldem "The Eras Tour" zakończyła się 8 grudnia 2024 roku, wokalistka wciąż wspomina chwile z koncertowania po całym świecie. Już latem 2023 roku świat obiegła informacja, jakoby wokalistka na bieżąco dzieliła się ze swoimi współpracownikami dochodem z rekordowej trasy koncertowej. Właśnie wtedy gwiazda zaskoczyła swój personel transportowy, wręczając każdemu kierowcy czek na kwotę 100 000 dolarów. Informację przekazał wówczas Michael Scherkenbach, założyciel i dyrektor generalny firmy transportowej "Shomotion" z siedzibą w Denver w stanie Kolorado. Po zakończeniu pokaźnej serii koncertów, Taylor wypisywała kolejne czeki.

Taylor Swift docenia swoich współpracowników. "Oto twój zasłużony bonus"

Jeden ze współpracowników Swift podzielił się w sieci informacją o otrzymanej niespodziance. Członek ekipy "The Eras Tour" wyznał, iż otrzymał od piosenkarki ręcznie napisany list wraz z bonusem. "Dziękuję za świetną pracę nad amerykańską częścią trasy 'The Eras'! Twój zasłużony bonus to 100 000 $. Z miłością, Taylor" - czytamy w notatce, którą do czeku dołączyła gwiazda.

"Bogata i hojna królowa", "Nikt nie sprawi, żebym kiedykolwiek znienawidził Taylor", "Jest aniołem" - komentują internauci.

Przypomnijmy, że trasa koncertowa "The Eras Tour" została okrzyknięta najbardziej dochodową trasą w historii. Dzięki 21 miesiącom grania oraz odwiedzania fanów artystka pobiła rekord. Okazuje się, że jej trasa zaowocowała zyskiem szacunkowo 2,2 mld dolarów. Nic więc dziwnego, że po 149 koncertach w 51 miastach wokalistka została szanowanym potentatem biznesowym.

Gwiazda pobiła wiele rekordów, ma za sobą rzeszę oddanych fanów, jest twarzą okładek najważniejszych czasopism, a jej słowa są znaczące nie tylko dla świata kultury, ale i gospodarki oraz ekonomii.

Natalia Szroeder radzi uczestnikom nowej edycji "Must Be The Music". Co sądzi o TikToku? INTERIA.PL