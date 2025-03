"Taniec z gwiazdami" to jeden z uwielbianych przez widzów Polsatu programów rozrywkowych, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Emitowany jest od dwóch dekad (z drobnymi przerwami), a niedawno wystartowała już 29. edycja tanecznego show. Program co sezon przyciąga największe polskie gwiazdy, w tym słynnych wokalistów oraz muzyków.

Dwie edycje temu o Kryształową Kulę rywalizowała piosenkarka młodego pokolenia - Roxie Węgiel - której udało się zająć drugie miejsce na podium. W kolejnym sezonie to Julia Żugaj powtórzyła sukces koleżanki po fachu, również docierając aż do ścisłego finału. Tym razem o wygraną w "Tańcu z gwiazdami" walczy wokalistka zespołu disco polo Piękni i Młodzi - Magdalena Narożna. Jeszcze jedną przedstawicielką świata muzycznego w 29. edycji jest Blanka, która reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji 2023.

Wnuczka Zenka Martyniuka jest wielką fanką tanecznego show Polsatu

Jak się okazuje, Magdalena Narożna to nie jedyna gwiazda disco polo, która zainteresowana jest taneczną rywalizacją. W jej ślady chce pójść bowiem Zenek Martyniuk! Król disco polo, w rozmowie z portalem ShowNews, wyznał ostatnio, że jego wnuczka jest wielką fanką programu Polsatu. Sześcioletnia Laura z zapałem ogląda taneczną rywalizację i kibicuje swoim faworytom. Czy w przyszłości będzie miała okazję zobaczyć na ekranie tańczącego dziadka?

"Laura w tym roku skończyła sześć lat i jak teraz byliśmy na urodzinach, to zauważyłem, że ona ogląda te wszystkie programy taneczne. Ma kilkanaście sukienek, przebiera się i chce być chyba drugą Roxie Węgiel. Mam nadzieję, że kiedyś razem pojedziemy na widownię 'Tańca z Gwiazdami'" - wyjawił lider zespołu Akcent.

Czy Król Disco Polo zatańczy kiedyś na parkiecie "Tańca z gwiazdami"? Jest jedno "ale"

Zapytany o to, czy oprócz miejsca na widowni, chciałby kiedyś zająć też parkiet programu, Zenek odpowiedział otwarcie. "To jest fajna sprawa i bardzo chętnie bym poszedł do tego programu. Przecież ja czuję rytm, chociaż do tańca to jestem raczej noga. Mógłbym się więc tam wiele nauczyć" - przyznał.

Okazuje się, że istnieje pewna przeszkoda, która do tej pory nie pozwoliła wokaliście rozpocząć treningów do "Tańca z gwiazdami". Zenek jest jednym z najpopularniejszych gwiazdorów disco polo, co wiążę się z tym, że nieustannie koncertuje i spędza długie godziny w studiu nagraniowym. Od pewnego czasu spełnia się także w roli jurora programu "Disco Star". Piosenkarz z trudnością znajduje więc czas na kolejne zawodowe wyzwania.

"Największy problem to znaleźć czas, bo w tym roku to ja mam tyle koncertów, że nie wiem, jak to zorganizować. Na te dwa miesiące treningów do przyszłej edycji to trzeba byłoby codziennie być w Warszawie" - podsumował muzyk.

Ala Mikuśkiewicz zachwyciła jurorów "Must Be The Music". Otrzymała owacje na stojąco Polsat Polsat Promocja