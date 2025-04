Magdalena Narożna to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny disco polo. Od lat związana z zespołem " Piękni i młodzi " , rozkręca największe imprezy, festiwale i koncerty plenerowe. Widzowie pokochali ją nie tylko za energetyczne występy, ale także za naturalność, poczucie humoru i dystans do siebie.

Choć dziś Magdalena kojarzona jest z kolorową branżą rozrywkową, początki miały zupełnie inny charakter. Już jako 16-latka występowała na weselach, śpiewając w zespole Magda Band. W tym samym czasie trenowała... biegi długodystansowe. Lekkoatletyka była jej ogromną pasją i przez moment wiele wskazywało na to, że właśnie z nią zwiąże swoją przyszłość. Jednak serce zaczęło bić mocniej do muzyki - i to ona wygrała.