Za nami tegoroczna gala rozdania nagród Fryderyk , które należą do najważniejszych wyróżnień w polskiej branży muzycznej. Przyznawane są od 30 lat przez Akademię Fonograficzną, którą tworzą cenieni artyści, producenci i dziennikarze muzyczni.

Magdalena Narożna , będąca jedną z najpopularniejszych gwiazd disco polo, po gali Fryderyków surowo oceniła pomijanie przez Adademię Fonograficzną niektórych gatunków. Choć przekrój kategorii podczas gali był ogromny, kolejny raz pominięte okazało się disco polo. Choć ten rodzaj tanecznych brzmień cieszy się nieustanną popularnością wśród Polaków - co potwierdzają statystyki - wciąż nie jest postrzegany jako sztuka w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.

Liderka zespołu Piękni i Młodzi, za kulisami ostatniego odcinka "Tańca z gwiazdami", wyjawiła, co myśli o takim postępowaniu ekspertów, którzy przyznają nagrody Fryderyk. "No cóż. Co ja mogę powiedzieć? Może kiedyś się doczekamy" - podsumowała krótko w rozmowie z Eską.