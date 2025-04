Skolim miał inne plany na życie. Zdradził, co naprawdę chciał robić

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, to dziś jedno z najgorętszych nazwisk na polskiej scenie disco. Publiczność pokochała go za chwytliwe hity i świetny kontakt z fanami. Niewielu jednak wie, że zanim podbił show-biznes, obrał zupełnie inną ścieżkę kariery – i to taką, która z muzyką nie miała nic wspólnego!