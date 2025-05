Sławomir Świerzyński podzielił się wstrząsającą historią. Grał na weselu, a w tle rozgrywał się dramat

Do sieci trafiło zaskakujące nagranie Sławomira Świerzyńskiego. Lider zespołu Bayer Full opowiedział w filmiku o niecodziennej sytuacji, która miała miejsce podczas jednego z wesel, na których grupa od czasu do czasu gra koncerty. Wokalista disco polo starał się zabawić gości, a w tle rozgrywał się dramat. W domu pana młodego doszło do przestępstwa!