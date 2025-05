Krzysztof Krawczyk to niekwestionowana legenda polskiej sceny, o której pamięć trwa przez kolejne pokolenia. Artysta zasłynął dzięki zespołowi Trubadurzy , aby następnie spróbować swoich sił w karierze solowej. Oba projekty zaowocowały wieloma hitami, które do dziś chętnie są słuchane przez tysiące Polaków. Do największych przebojów Krawczyka należały przede wszystkim "Chciałem być", "Jak minął dzień", "Bo jesteś ty" czy "Za tobą pójdę jak na bal".

"Bawiąc się przy jego aktorstwie w filmach komediowych, zastanawialiśmy się ile traci polska piosenka. Krzysztof mówił: 'on powinien pójść drogą artystyczną taką jak moja, czyli nie bać się różnorodności'. Połączyła ich też miłość do Elvisa Presleya, Toma Jonesa, Jamesa Browna, ale też śpiewaków country, latino i włoskich" - napisał w mediach społecznościowych menedżer.

Kosmala zdradził także, że prace nad albumem już się rozpoczęły. Co ciekawe, Milowicz nie sięgnął po największe przeboje artysty i zamiast tego postanowił wybrać nieoczywisty repertuar, który pasuje do jego stylu oraz głosu.

"Śpiewam oczywiście po swojemu. Śpiewam Krzysztofa Milowiczem, natomiast zaśpiewy, które są podobne, one ze mnie naturalnie się wydobywają. Tu nie ma jakiejś napinki czy próbowania udawania, jak w 'Twoja twarz brzmi znajomo'. To jest to, co mi w duszy gra" - wyznał aktor w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.