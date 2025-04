Talent Golców przeszedł na kolejne pokolenie. Tosia przypomina ojca nie tylko z wyglądu

Edyta i Łukasz Golcowie od lat są rozpoznawalni nie tylko dzięki zespołowi Golec uOrkiestra, ale również jako zgrany prywatny duet. W tym roku świętują 25-lecie małżeństwa i równie długą współpracę sceniczną. W ich rodzinie muzyka to coś więcej niż zawód - to styl życia.

Młode pokolenie Golców w rytmie muzyki

Rodzina Golców wychowała się w muzycznej atmosferze. Najstarszy syn Bartłomiej rozwija się jako instrumentalista - gra na instrumentach dętych i bierze udział w projektach takich jak Highlander Project czy Backstage BrassBand. Z kolei młodszy syn, Piotr, również poszedł w ślady rodziców i uczy się gry na instrumentach.

Antonina - kolejna gwiazda w rodzinie Golców?

Antonina, jedyna córka Edyty i Łukasza, ma już 18 lat i z każdym rokiem coraz pewniej stawia kroki na muzycznej ścieżce. Urodzona z pasją do dźwięków, od lat gra na saksofonie, a jej występy można było podziwiać podczas rodzinnych koncertów.

Choć jeszcze nie rozpoczęła oficjalnej kariery solowej, wiele wskazuje na to, że ma do tego potencjał. Wspierana przez rodziców i otoczona muzyką od najmłodszych lat, dojrzewa artystycznie i zdobywa sceniczne doświadczenie. Póki co, korzysta z młodości i unika blasku fleszy. Można zobaczyć ją jednak u boku swojej kuzynki Mai, dogrywającą partie na saksofonie.

Rozwiń

Ciepłe słowa od matki i muzyczne marzenia

W dniu 18. urodzin Antoniny, Edyta Golec opublikowała poruszający wpis, wyrażając dumę z dorastającej córki i życząc jej, by rozwijała się w tym, co kocha. To jasny sygnał, że Tosia może liczyć na wsparcie i inspirację ze strony najbliższych.

Co przyniesie przyszłość dla Antoniny Golec?

Czy Antonina Golec zdecyduje się na karierę muzyczną na własnych zasadach? Czas pokaże, ale jedno jest pewne - talent i pasję ma we krwi. Z takim zapleczem artystycznym i emocjonalnym może zajść naprawdę daleko. Warto śledzić jej kolejne kroki. Bardzo możliwe, że pójdzie w tą samą stronę co jej kuzynka - Maja Golec, którą już w tym roku będzie można usłyszeć na żywo podczas Next Fest.

Rozwiń