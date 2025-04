"Czy ona śpiewa na żywo? Nie sądzę. To niemożliwe, że Justyna kręci się i śpiewa tak czysto" - w ten sposób Georgina Hill-Brown zrecenzowała występ Justyny Steczkowskiej z piosenką " Gaja " z polskich preselekcji do Eurowizji 2025, sugerując używanie playbacku. Po wielu zapewnieniach fanów Justyny, którzy zawzięcie komentowali materiał Honest Vocal Coach w serwisie YouTube, ta jeszcze raz pochyliła się nad jej występem i oznajmiła, że jednak się myliła. Miała okazję nawet porozmawiać o tym z polską gwiazdą na żywo.

Justyna Steczkowska cyklicznie bierze udział w eurowizyjnych pre-parties - gościła między innymi w Manchesterze, gdzie razem z reprezentantami innych krajów wzięła udział w muzycznym wydarzeniu MancHagen . Za kulisami pojawiła się też Georgina Hill-Brown, brytyjska trenerka wokalna prowadząca w serwisie YouTube kanał Honest Vocal Coach. "Czułam się okropnie, bo kiedy po raz pierwszy to zobaczyłam [występ z preselekcji], pomyślałam sobie: to niemożliwe, że ona się kręci i śpiewa jednocześnie, nie ma mowy" - oznajmiła Justynie trenerka wokalna, po czym spotkała się z żartobliwą odpowiedzią polskiej gwiazdy. "Powiedziałam moim przyjaciołom: widzicie, nikt mi nie wierzy, dlaczego?" - odparła Steczkowska, po czym przytuliła Brytyjkę, z którą wymieniła się uprzejmościami i zrobiła sobie zdjęcie.

Justyna Steczkowska może się pochwalić niezwykle bogatą dyskografią. Choć, za sprawą preselekcji do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, internauci często wspominają o jej najnowszym albumie "WITCH Tarohoro", polska gwiazda ma na swoim koncie ponad piętnaście zarejestrowanych projektów długogrających. Jak sama wspomniała, przestała liczyć, ile wydała krążków, co nie dziwi ze względu na ich mnogość. Wśród kultowych zapisały się takie płyty jak "Anima", "XV", "Dzień i noc", "Naga", "Maria Magdalena. All Is One", "Steczkowska Demarczyk" czy chociażby dobrze znana "Dziewczyna Szamana".