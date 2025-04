Szeroka publiczność poznała Dominika Dudka w 12. edycji "The Voice of Poland" . Jesienią 2022 r. pod opieką Barona i Tomsona został zwycięzcą muzycznego show TVP. Popularność przyniósł mu debiutancki singel "Wydaje się" .

W lutym 2023 r. wokalista pojawił się w polskich preselekcjach do Eurowizji - z "Be Good" zajął trzecie miejsce, przegrywając tylko z Blanką (to ona ostatecznie pojechała na konkurs w Liverpoolu) i Jannem .

Teraz Dudek wypuścił singel "Też będziemy tęsknić", który zapowiada wyczekiwany przez fanów debiutancki album "WE ARE YOUNG (BUT ONLY ONCE)".